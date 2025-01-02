02 января 2025

«Смотри, ползет»: пьяный Дед Мороз развеселил свердловчан. Видео

Пьяный Дед Мороз прополз по улице Камышлова и развеселил очевидцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок, скульптура, дед мороз, гирлянды, новый год
Иногда с новогодними персонажами случаются казусы Фото:

Нетрезвый мужчина в костюме Деда Мороза прополз перед окнами жителей Камышлова, чем вызвал приступ веселья. Видео с новогодним персонажем появилось в местном паблике «Инцидент Камышлов».

Как видно на кадрах, мужчина с трудом держится на ногах и предпочитает передвигаться ползком. За его манипуляциями наблюдает семья, которая комментирует необычное зрелище. «Смотри, Дед Мороз ползет, эх, напился!.. Это додуматься ведь надо. А че Снегурочки рядом нет?» — переговариваются люди.

Ранее другой Дед Мороз прокатился в ванне с рулем и колесами по улицам Екатеринбурга. ГАИ начала по этому факту проверку.

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Нетрезвый мужчина в костюме Деда Мороза прополз перед окнами жителей Камышлова, чем вызвал приступ веселья. Видео с новогодним персонажем появилось в местном паблике «Инцидент Камышлов». Как видно на кадрах, мужчина с трудом держится на ногах и предпочитает передвигаться ползком. За его манипуляциями наблюдает семья, которая комментирует необычное зрелище. «Смотри, Дед Мороз ползет, эх, напился!.. Это додуматься ведь надо. А че Снегурочки рядом нет?» — переговариваются люди. Ранее другой Дед Мороз прокатился в ванне с рулем и колесами по улицам Екатеринбурга. ГАИ начала по этому факту проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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