Нетрезвый мужчина в костюме Деда Мороза прополз перед окнами жителей Камышлова, чем вызвал приступ веселья. Видео с новогодним персонажем появилось в местном паблике «Инцидент Камышлов».
Как видно на кадрах, мужчина с трудом держится на ногах и предпочитает передвигаться ползком. За его манипуляциями наблюдает семья, которая комментирует необычное зрелище. «Смотри, Дед Мороз ползет, эх, напился!.. Это додуматься ведь надо. А че Снегурочки рядом нет?» — переговариваются люди.
Ранее другой Дед Мороз прокатился в ванне с рулем и колесами по улицам Екатеринбурга. ГАИ начала по этому факту проверку.
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