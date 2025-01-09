Екатеринбурженка вырвалась из плена сектантов из 1990-х

Психиатр из Екатеринбурга сбежала из запрещенной секты «Ашрам Шамбалы»

09 января 2025 в 17:58 Размер текста - 17 +

Девушку заставили уехать в Москву (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Психиатр-нарколог из Екатеринбурга Ирина (имя изменено), вступившая летом в ряды запрещенной секты «Ашрам Шамбалы» (создана в 1989-м, но активно ее филиалы действовали в 1990-х) и улетевшая в Москву, смогла вырваться из организации и вернуться домой. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Она вернулась к нормальной жизни, прилетела в Екатеринбург. Может, ей самой это надоело, либо помогли родные», — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас оперативники ФСБ разыскивают адептов секты в столице Урала. В пресс-службе свердловского УФСБ не смогли опровергнуть или подтвердить эти сведения. Ирину начали вербовать в марте прошлого года. У нее выманили 800 тысяч рублей, а также заставили уволиться с работы. В середине августа женщину убедили переехать в Москву и поселиться в экологическом поселении. Ей пообещали, что она «будет под защитой, входить в самый избранный круг духовной элиты, а ее близким будет сопутствовать удача». Новость по теме В Екатеринбург ворвалась запрещенная секта Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге якобы замечали руководителей «Ашрам Шамбалы». В частности, видели женщину, вхожую в близкое окружение организатора банды Константина Руднева (в 2013-м был осужден на 11 лет). Сейчас, по словам источника агентства, адепты занимаются вербовкой девушек и женщин. «По мессенджерам идет рассылка кодекса, правил секты и конкретных установок, которые кажутся безобидными: полюби себя, открой свою женственность и тому подобное. Но все это кончается вымогательством денег и отправкой людей в общины. Кроме того, участники распространяют книги, на которых изображен Руднев», — говорил инсайдер URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Психиатр-нарколог из Екатеринбурга Ирина (имя изменено), вступившая летом в ряды запрещенной секты «Ашрам Шамбалы» (создана в 1989-м, но активно ее филиалы действовали в 1990-х) и улетевшая в Москву, смогла вырваться из организации и вернуться домой. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Она вернулась к нормальной жизни, прилетела в Екатеринбург. Может, ей самой это надоело, либо помогли родные», — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас оперативники ФСБ разыскивают адептов секты в столице Урала. В пресс-службе свердловского УФСБ не смогли опровергнуть или подтвердить эти сведения. Ирину начали вербовать в марте прошлого года. У нее выманили 800 тысяч рублей, а также заставили уволиться с работы. В середине августа женщину убедили переехать в Москву и поселиться в экологическом поселении. Ей пообещали, что она «будет под защитой, входить в самый избранный круг духовной элиты, а ее близким будет сопутствовать удача». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге якобы замечали руководителей «Ашрам Шамбалы». В частности, видели женщину, вхожую в близкое окружение организатора банды Константина Руднева (в 2013-м был осужден на 11 лет). Сейчас, по словам источника агентства, адепты занимаются вербовкой девушек и женщин. «По мессенджерам идет рассылка кодекса, правил секты и конкретных установок, которые кажутся безобидными: полюби себя, открой свою женственность и тому подобное. Но все это кончается вымогательством денег и отправкой людей в общины. Кроме того, участники распространяют книги, на которых изображен Руднев», — говорил инсайдер URA.RU.