МАК назвал причину крушения вертолета в лесу под Первоуральском

МАК: причиной крушения вертолета под Первоуральском стал посторонний предмет
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У пилота не было летного удостоверения (архивное фото)
У пилота не было летного удостоверения (архивное фото) Фото:

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) определил, что причиной крушения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском в июне 2024 года стал отказ трансмиссии из-за попадания внутрь постороннего предмета. Информация об этом опубликована на сайте комитета.

«Причиной авиационного происшествия явился отказ трансмиссии, приведший к нарушению передачи мощности от двигателя на НВ и РВ, снижению вертолета и последующему столкновению его с деревьями и земной поверхностью. Отказ трансмиссии обусловлен нарушением в работе муфты свободного хода», — следует из сообщения.

Также МАК указал на возможные недостатки в техническом обслуживании вертолета, выполненном человеком без соответствующей подготовки. Отмечается, что пилот не имел необходимых сертификатов и не уведомил органы обслуживания воздушного движения о своем полете.

Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня 2024 года. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба находились в тяжелом состоянии, женщине провели сложнейшую экстренную операцию. Следственный комитет завел уголовное дело. Подробнее о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) определил, что причиной крушения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском в июне 2024 года стал отказ трансмиссии из-за попадания внутрь постороннего предмета. Информация об этом опубликована на сайте комитета. «Причиной авиационного происшествия явился отказ трансмиссии, приведший к нарушению передачи мощности от двигателя на НВ и РВ, снижению вертолета и последующему столкновению его с деревьями и земной поверхностью. Отказ трансмиссии обусловлен нарушением в работе муфты свободного хода», — следует из сообщения. Также МАК указал на возможные недостатки в техническом обслуживании вертолета, выполненном человеком без соответствующей подготовки. Отмечается, что пилот не имел необходимых сертификатов и не уведомил органы обслуживания воздушного движения о своем полете. Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня 2024 года. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба находились в тяжелом состоянии, женщине провели сложнейшую экстренную операцию. Следственный комитет завел уголовное дело. Подробнее о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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