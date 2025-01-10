МАК назвал причину крушения вертолета в лесу под Первоуральском

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) определил, что причиной крушения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском в июне 2024 года стал отказ трансмиссии из-за попадания внутрь постороннего предмета. Информация об этом опубликована на сайте комитета.
«Причиной авиационного происшествия явился отказ трансмиссии, приведший к нарушению передачи мощности от двигателя на НВ и РВ, снижению вертолета и последующему столкновению его с деревьями и земной поверхностью. Отказ трансмиссии обусловлен нарушением в работе муфты свободного хода», — следует из сообщения.
Также МАК указал на возможные недостатки в техническом обслуживании вертолета, выполненном человеком без соответствующей подготовки. Отмечается, что пилот не имел необходимых сертификатов и не уведомил органы обслуживания воздушного движения о своем полете.
Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня 2024 года. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба находились в тяжелом состоянии, женщине провели сложнейшую экстренную операцию. Следственный комитет завел уголовное дело. Подробнее о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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