В Златоусте после вмешательства прокуратуры устранили полугодовой потоп у школы

В Златоусте (Челябинская область) после вмешательства прокуратуры территорию школы №90 привели в порядок: обустроили ливневку, отвели грунтовые воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Прокурором директору МАОУ „СОШ № 90“ внесено представление об устранении нарушений закона. По итогам прокурорской проверки образовательной организацией заключен договор на проведение работ по устройству ливневой канализации с целью отведения грунтовых вод», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
До этого на протяжении полугода территорию школы затапливало. Чиновники не реагировали на просьбы родителей о помощи.
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