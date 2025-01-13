В Златоусте после вмешательства прокуратуры устранили полугодовой потоп у школы

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Прокуратура решила проблему жителей
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В Златоусте (Челябинская область) после вмешательства прокуратуры территорию школы №90 привели в порядок: обустроили ливневку, отвели грунтовые воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Прокурором директору МАОУ „СОШ № 90“ внесено представление об устранении нарушений закона. По итогам прокурорской проверки образовательной организацией заключен договор на проведение работ по устройству ливневой канализации с целью отведения грунтовых вод», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

До этого на протяжении полугода территорию школы затапливало. Чиновники не реагировали на просьбы родителей о помощи.

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В Златоусте (Челябинская область) после вмешательства прокуратуры территорию школы №90 привели в порядок: обустроили ливневку, отвели грунтовые воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Прокурором директору МАОУ „СОШ № 90“ внесено представление об устранении нарушений закона. По итогам прокурорской проверки образовательной организацией заключен договор на проведение работ по устройству ливневой канализации с целью отведения грунтовых вод», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. До этого на протяжении полугода территорию школы затапливало. Чиновники не реагировали на просьбы родителей о помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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