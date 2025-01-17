В Челябинске за год выросла доходность сдачи квартир в аренду

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Доходность квартиры на «вторичке» в городе составляет 7,5% годовых, а окупаемость — 13,4 года Фото:

В Челябинске в январе 2025-го, по сравнению с тем же периодом 2024 года, доходность квартир на вторичном рынке, сдаваемых в аренду, выросла с 7% до 7,5%. Окупить жилье в среднем можно за 13 лет и 4 месяца, сообщается на сайте «Мир квартир».

«Если челябинец купит вторичную квартиру за 5 миллионов 394 тысяч рублей и будет сдавать ее за 33 тысячи 595 рублей (арендная ставка), то такое жилье окупится за 13 лет и 4 месяца. Доходность при этом составит 7,5% годовых», — сообщается на сайте.

Как отмечают эксперты, в среднем по России доходность квартиры на «вторичке» составила 6,4% годовых, а окупаемость — 15,7 года. Выгоднее всего сдавать квартиру в Астрахани, там доходность составила 9,4% годовых. Окупится такое жилье за 10 лет и 6 месяцев. Также хорошо окупается жилье в Нижнем Тагиле, Хабаровске, Череповце, Туле и Грозном. Наименее выгодно сдавать квартиру в Москве, там доходность жилья от сдачи в аренду в среднем составляет всего 4%.

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В Челябинске в январе 2025-го, по сравнению с тем же периодом 2024 года, доходность квартир на вторичном рынке, сдаваемых в аренду, выросла с 7% до 7,5%. Окупить жилье в среднем можно за 13 лет и 4 месяца, сообщается на сайте «Мир квартир». «Если челябинец купит вторичную квартиру за 5 миллионов 394 тысяч рублей и будет сдавать ее за 33 тысячи 595 рублей (арендная ставка), то такое жилье окупится за 13 лет и 4 месяца. Доходность при этом составит 7,5% годовых», — сообщается на сайте. Как отмечают эксперты, в среднем по России доходность квартиры на «вторичке» составила 6,4% годовых, а окупаемость — 15,7 года. Выгоднее всего сдавать квартиру в Астрахани, там доходность составила 9,4% годовых. Окупится такое жилье за 10 лет и 6 месяцев. Также хорошо окупается жилье в Нижнем Тагиле, Хабаровске, Череповце, Туле и Грозном. Наименее выгодно сдавать квартиру в Москве, там доходность жилья от сдачи в аренду в среднем составляет всего 4%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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