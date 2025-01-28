В Подмосковье бойца СВО не пустили в бар из-за услужливости Евросоюзу

Боец СВО Владислав Берляков с позывным Моцарт рассказал, что его, одетого в военную форму и с государственными наградами, не пустили в караоке-бар в подмосковных Люберцах. В качестве причины ему сообщили, что на нем надета «запрещенная в ЕС символика». Берляков надеется, что компетентные органы отреагируют на эту ситуацию.
«Надеюсь, что компетентные органы услышат подобные вещи не только о тех заведениях, которые уже закрыли, но и тех, что еще не закрыли. И при помощи небезразличных журналистов эти заведения будут озвучены, будут показаны и компетентные органы силовых структур будут реагировать на подобные обращения», — заявил Берляков. Его слова передает NEWS.ru.
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