В Подмосковье бойца СВО не пустили в бар из-за услужливости Евросоюзу

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Бойца СВО не пустили в караоке бар из-за неподобающей символики
Бойца СВО не пустили в караоке бар из-за неподобающей символики Фото:

Боец СВО Владислав Берляков с позывным Моцарт рассказал, что его, одетого в военную форму и с государственными наградами, не пустили в караоке-бар в подмосковных Люберцах. В качестве причины ему сообщили, что на нем надета «запрещенная в ЕС символика». Берляков надеется, что компетентные органы отреагируют на эту ситуацию. 

«Надеюсь, что компетентные органы услышат подобные вещи не только о тех заведениях, которые уже закрыли, но и тех, что еще не закрыли. И при помощи небезразличных журналистов эти заведения будут озвучены, будут показаны и компетентные органы силовых структур будут реагировать на подобные обращения», — заявил Берляков. Его слова передает NEWS.ru. 

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Боец СВО Владислав Берляков с позывным Моцарт рассказал, что его, одетого в военную форму и с государственными наградами, не пустили в караоке-бар в подмосковных Люберцах. В качестве причины ему сообщили, что на нем надета «запрещенная в ЕС символика». Берляков надеется, что компетентные органы отреагируют на эту ситуацию.  «Надеюсь, что компетентные органы услышат подобные вещи не только о тех заведениях, которые уже закрыли, но и тех, что еще не закрыли. И при помощи небезразличных журналистов эти заведения будут озвучены, будут показаны и компетентные органы силовых структур будут реагировать на подобные обращения», — заявил Берляков. Его слова передает NEWS.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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