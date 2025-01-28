Почему Китай «отвернулся» от России при закупке нефти и при чем тут США

Китай временно приостановил импорт российской нефти на март из-за увеличения стоимости аренды танкеров, не затронутых западными санкциями. При этом, у берегов страны простаивают пять танкеров с российской нефтью, так как китайские порты боятся принимать сырье из РФ. Причиной тому стали санкции США, которые направлены против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Подробнее о том, как Китай «отвернулся» от России — в материале URA.RU
США ввели санкции против более 30 нефтяных компаний РФ
Соединенные Штаты Америки 10 января 2025 года объявили о введении новых санкций, которые затрагивают крупные российские нефтяные компании и танкерный флот. Санкции направлены против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их филиалов, а также 183 нефтяных танкеров и множества трейдеров, занимающихся российской нефтью. Это послужило причиной временной остановки закупки Китаем российской нефти.
Отказ Индии и Китая разгружать попавшие под санкции танкеры
Индия и Китай приняли решение не разгружать нефтяные танкеры, попавшие под санкции США. Речь идет о судах, задействованных в транспортировке грузов для России. В результате, грузы, прибывающие в порты этих стран, не будут разгружаться. В Китае 13 января уже было принято решение о неразгрузке трех российских танкеров.
Санкции увеличат цены на энергоносители
Объявленный экс-президентом США Джо Байденом пакет антироссийских санкций может привести к мировому росту цен на энергоресурсы. Учитывая, что это заявление было сделано за десять дней до окончания срока полномочий Байдена, журналисты издания L'AntiDiplomatico описывают предполагаемый энергетический кризис как потенциально глобальную катастрофу, которую называют «концом света». Они подчеркивают, что такие меры являются беспрецедентными и могут серьезно повлиять на мировую экономику.
Скопление танкеров с российской нефтью у берегов КНР
Пять танкеров, перевозящих почти четыре миллиона баррелей российской нефти, застряли у берегов Китая из-за американских санкций, сообщил Bloomberg. Согласно информации от аналитической компании Kpler и других источников, данные суда нефти марок ESPO и «Сокол» с Дальнего Востока уже должны были доставить свои грузы. Однако четыре из пяти танкеров оказались под санкциями США.
Многие порты в китайской провинции Шаньдун, крупном центре независимой нефтепереработки, опасаются принимать российскую нефть. В результате объем «застрявшей» в море нефти значительно увеличился и, как предполагается, будет продолжать расти.
Китай приостановил закупку российской нефти
Китай и Индия временно остановили импорт российской нефти на март из-за повышения стоимости фрахта танкеров, которые не подпали под западные санкции. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные трейдеров. Источники также отметили, что премия на российскую сырую нефть марки ESPO достигла от трех до пяти долларов за баррель по сравнению с маркой ICE Brent, а тарифы на фрахт танкеров типа «Афрамакс», направляющихся в Китай, увеличились на несколько миллионов долларов.
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