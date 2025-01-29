Обновленный горнолыжный курорт «Аджигардак» в Аше (ГЛК, Челябинская область) заработает будущей осенью. Как сообщили сотрудники инвестиционного блока центра «Мой бизнес», в это время заработают новые подъемники.
«Осенью 2025 года „Аджигардак“ откроет новые канатные дороги первой очереди. Полная реализация проекта займет около пяти лет», — рассказал инвестблок «Моего бизнеса» в своем telegram-канале.
Согласно планам развития, курорт станет всесезонным и получит статус федерального значения к 2028 году. В настоящее время дорабатывается бизнес-план, заключены необходимые договоры на газо- и электроснабжение, проектируется водовод. Эти шаги позволят эффективно подготовить инфраструктуру к приему туристов. В дальнейших планах развития курорта стоит строительство термального бассейна, возведение отелей и апартаментов с комплексом аpress-ski, включающим развлечения, не связанные с катанием на лыжах. В ноябре 2024 года госкорпорация «Туризм.РФ» назвала «Аджигардак» в числе самых доступных для туристов в стране.
Реконструкция курорта «Аджигардак» началась осенью 2024 года, когда курорт временно закрыл свои склоны. Обновление курорта увеличит его привлекательность и функциональность. Предполагается вложить в развитие около 20 млрд рублей. При этом первоначально заявлялось, что это лишь вложения первого этапа. Всего же предполагается потратить 60 млрд рублей. Специализированным застройщиком выступит «Икар Восток», проектирует объекты курорта компании «Аджигардак». После реконструкции ГЛК смогут ежегодно посещать 460 тысяч туристов.
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