Shot: новый Aurus Киркорова успел насобирать штрафов

Автомобиль Aurus российского певца Филиппа Киркорова за короткое время собрал девять штрафов на сумму 13 тысяч рублей. Об этом сообщили российские журналисты.
«Аурус „поп-короля“ собрал уже девять штрафов на 13 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал Shot. За рулем автомобиля находился личный водитель Киркорова
Последний штраф, по информации ресурса, был выписан накануне за превышение скорости. При этом автомобиль был замечен припаркованным у входа в частную клинику.
Авто Киркоров приобрел в мае. Аurus Senat 2025 выпуска бакланового цвета создан по индивидуальному заказу. Автомобиль также украшен персональной символикой артиста.
