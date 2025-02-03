В ГД предложили разрешить размещение маткапитала на банковских вкладах

В России нужно разрешить инвестирование средств материнского капитала в банковские вклады. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») и заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева обратились к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Они выразили уверенность, что предложенные меры помогут российским семьям сохранить реальную стоимость капитала на фоне текущих высоких процентных ставок.
«Считаем необходимым внести изменения в законодательство, разрешив родителям сразу после рождения ребенка размещать средства материнского капитала на банковских вкладах при условии, что сумма вклада и полученный доход через три года будут использованы в соответствии с федеральным законом N 256-ФЗ», — говорится в письме парламентариев. Заявление передает ТАСС.
Даванков и Авксентьева также подчеркнули, что текущая ситуация заставляет семьи ждать три года, прежде чем они смогут использовать материнский капитал для покупки жилья, в то время как стоимость недвижимости продолжает расти. Это ведет к обесцениванию накопленных средств. Депутаты предлагают таким образом противодействовать инфляции и улучшить финансовое положение семей.
С 1 февраля текущего года размер материнского капитала для второго ребенка, если семья не воспользовалась сертификатом при рождении первого ребенка, увеличится до 912 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Кроме того, увеличение материнского капитала затрагивает не только семьи, ожидающие или недавно родившие ребенка, но и тех, кто получил сертификат в прошлом году. Если у семьи остались неиспользованные средства маткапитала, их сумма будет скорректирована на 9,5% — в соответствии с текущим уровнем инфляции, передает РАПСИ.
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