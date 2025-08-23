На Камчатке произошло землетрясение

В ночь на 23 августа жители поселка Паужетка на Камчатке ощутили подземные толчки. Об этом рассказали в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
«Жители поселка Паужетка на Камчатке ощутили подземные толчки», — передает сообщение геофизической службы РИА Новости. Там добавили, что также жители услышали грохот, доносившийся со стороны вулканов Камбальный и Кошелев. Сообщается, что сейсмическая активность была зафиксирована в этом районе.
Как отмечают специалисты, зафиксированные явления могут быть предвестниками более мощных событий. В связи с этим ученые не исключают возможности начала сильного извержения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.