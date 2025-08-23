На Камчатке произошло землетрясение

Жители ощутили подземные толчки
Жители ощутили подземные толчки

В ночь на 23 августа жители поселка Паужетка на Камчатке ощутили подземные толчки. Об этом рассказали в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Жители поселка Паужетка на Камчатке ощутили подземные толчки», — передает сообщение геофизической службы РИА Новости. Там добавили, что также жители услышали грохот, доносившийся со стороны вулканов Камбальный и Кошелев. Сообщается, что сейсмическая активность была зафиксирована в этом районе.

Как отмечают специалисты, зафиксированные явления могут быть предвестниками более мощных событий. В связи с этим ученые не исключают возможности начала сильного извержения.

