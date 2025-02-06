Челябинцев на выходных ждет путешествие в Бразилию и квартирник. Афиша

07 февраля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Бразильский карнавал устроят в одном из ресторанах Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в выходные, 8 и 9 февраля, устроят бразильский карнавал, джазовые импровизации, а также бесплатные кинопоказы. Для жителей организуют фортепианный вечер, дрифт на льду и гадания, вместе с разбором судьбы на уровне вселенной. Об этих и других культурных и развлекательных мероприятиях — в материале URA.RU. Вечер музыки: квартирник, джаз и фортепиано Арт-мастерская «Завтра» в кластере Svoboda 2 приглашает на уютный квартирник, который пройдет 8 февраля. Гостей ждет близкий контакт с артистами, душевная атмосфера, кинопоказы и музыкальный джем в конце вечера. Стоимость посещения — 330 рублей, начало в 20:00. Челябинцам в выходной предлагают отправиться на вечер джаза Фото: Размик Закарян © URA.RU Бар «ФортеПьяно» 9 января станет площадкой для джазовых импровизаций. Музыканты Эдуард Риккер, Михаил Варенов, Никита Баталов и Виктор Риккер представят авторские композиции и стандарты. Вход свободный, старт концерта в 20:00. В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 8 февраля челябинцев ждет выступление виртуозного пианиста и композитора Артемия Биды и вокалистки Алены Игониной. В пространстве можно будет услышать микс мелодий от Глории Гейнор до Анны Герман. Стоимость билета — 1,5 тысячи рублей. Концерт начнется в 19:00. Кинопоказы Бесплатно кино покажут в киноцентре Оболенского Фильм «Синг-Синг» покажут 8 февраля. Сюжетная линия расскажет о заключенном Джоне Уитфилде, который создает в тюрьме театральную труппу и помогает другим заключенным раскрыть свои таланты. Встречу проведет Евгений Графов. Сеанс запланирован на 16:00. Горожан ждет бесплатное кино и обсуждение фильмов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ностальгическое кино «Комедия давно минувших дней», в которой легендарные персонажи Бывалый, Трус, Остап Бендер и Киса Воробьянинов отправляются на поиски клада, спрятанного в доме, изображенном на старой киноленте, представят 9 февраля. Обсуждение кинокартины проведет Александр Уральский. Начало мероприятия — 14:00. Фестивали: путешествие в Бразилию и мир магии Ресторан «Максимилианс» приглашает на тематическую вечеринку, где посетителей ждет веселая встреча в атмосфере бразильского карнавала, остроумные ведущие, зажигательные ритмичные шоу-номера и подарки. За вход придется отдать 350 рублей, начало — в 19:00. Там же в мир эзотерики и самопознания горожан попробуют окунуть на фестивале «Сансара fest». В программе: консультации с астрологами, мастерами таро и рун, нумерологами и другими специалистами в «темной» сфере. Также гостей ждет ярмарка с талисманами, камнями и амулетами. Кроме того, желающим предложат принять участие в мастер-классах и трансформационных играх. Организаторы обещают появление спецгостя — экстрасенса Татьяны Лариной. Открытие площадок в 12:30, цена билета — от двух тысяч рублей. Адреналин и скорость: зимний дрифт Катаясь в дрифт-такси разрешают снимать видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На базе отдыха «Русский остров» 8 и 9 февраля состоится третий этап ULD WINTER DRIFT CUP. Любителей экстрима ожидают зрелищный дрифт на льду, а также возможность почувствовать себя в роли гонщика на дрифт-такси. Стоимость — тысяча рублей. На территории соревнований также можно будет арендовать картинг за 500 рублей и тюбинг за 200 рублей. Вход на турнир свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 8 и 9 февраля, устроят бразильский карнавал, джазовые импровизации, а также бесплатные кинопоказы. Для жителей организуют фортепианный вечер, дрифт на льду и гадания, вместе с разбором судьбы на уровне вселенной. Об этих и других культурных и развлекательных мероприятиях — в материале URA.RU. Арт-мастерская «Завтра» в кластере Svoboda 2 приглашает на уютный квартирник, который пройдет 8 февраля. Гостей ждет близкий контакт с артистами, душевная атмосфера, кинопоказы и музыкальный джем в конце вечера. Стоимость посещения — 330 рублей, начало в 20:00. Бар «ФортеПьяно» 9 января станет площадкой для джазовых импровизаций. Музыканты Эдуард Риккер, Михаил Варенов, Никита Баталов и Виктор Риккер представят авторские композиции и стандарты. Вход свободный, старт концерта в 20:00. В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 8 февраля челябинцев ждет выступление виртуозного пианиста и композитора Артемия Биды и вокалистки Алены Игониной. В пространстве можно будет услышать микс мелодий от Глории Гейнор до Анны Герман. Стоимость билета — 1,5 тысячи рублей. Концерт начнется в 19:00. Фильм «Синг-Синг» покажут 8 февраля. Сюжетная линия расскажет о заключенном Джоне Уитфилде, который создает в тюрьме театральную труппу и помогает другим заключенным раскрыть свои таланты. Встречу проведет Евгений Графов. Сеанс запланирован на 16:00. Ностальгическое кино «Комедия давно минувших дней», в которой легендарные персонажи Бывалый, Трус, Остап Бендер и Киса Воробьянинов отправляются на поиски клада, спрятанного в доме, изображенном на старой киноленте, представят 9 февраля. Обсуждение кинокартины проведет Александр Уральский. Начало мероприятия — 14:00. Ресторан «Максимилианс» приглашает на тематическую вечеринку, где посетителей ждет веселая встреча в атмосфере бразильского карнавала, остроумные ведущие, зажигательные ритмичные шоу-номера и подарки. За вход придется отдать 350 рублей, начало — в 19:00. Там же в мир эзотерики и самопознания горожан попробуют окунуть на фестивале «Сансара fest». В программе: консультации с астрологами, мастерами таро и рун, нумерологами и другими специалистами в «темной» сфере. Также гостей ждет ярмарка с талисманами, камнями и амулетами. Кроме того, желающим предложат принять участие в мастер-классах и трансформационных играх. Организаторы обещают появление спецгостя — экстрасенса Татьяны Лариной. Открытие площадок в 12:30, цена билета — от двух тысяч рублей. На базе отдыха «Русский остров» 8 и 9 февраля состоится третий этап ULD WINTER DRIFT CUP. Любителей экстрима ожидают зрелищный дрифт на льду, а также возможность почувствовать себя в роли гонщика на дрифт-такси. Стоимость — тысяча рублей. На территории соревнований также можно будет арендовать картинг за 500 рублей и тюбинг за 200 рублей. Вход на турнир свободный.