В поселке Азиатская под Кушвой (Свердловская область) загорелся частный дом, в ходе тушения которого сотрудники МЧС обнаружили труп. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.
«На площади 72 квадратных метра горели частный дом и надворные постройки. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили погибшего. В 22:16 пожар был локализован. В 22:25 [по местному времени] огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре», — говорится в сообщении.
Пожар произошел на ул. Болдина около 21:00 по уральскому времени. О погибшем какой-либо информации не предоставили. В тушении возгорания участвовали семь пожарных и две единицы техники.
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