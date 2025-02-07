07 февраля 2025

В Свердловской области МЧС обнаружило труп на месте пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушило семь специалистов (архивное фото)
Пожар тушило семь специалистов (архивное фото) Фото:

В поселке Азиатская под Кушвой (Свердловская область) загорелся частный дом, в ходе тушения которого сотрудники МЧС обнаружили труп. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«На площади 72 квадратных метра горели частный дом и надворные постройки. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили погибшего. В 22:16 пожар был локализован. В 22:25 [по местному времени] огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре», — говорится в сообщении.

Пожар произошел на ул. Болдина около 21:00 по уральскому времени. О погибшем какой-либо информации не предоставили. В тушении возгорания участвовали семь пожарных и две единицы техники.

Пожар потушили за несколько часов
Пожар потушили за несколько часов
Фото:
В доме сотрудники МЧС обнаружили труп
В доме сотрудники МЧС обнаружили труп
Фото:

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В поселке Азиатская под Кушвой (Свердловская область) загорелся частный дом, в ходе тушения которого сотрудники МЧС обнаружили труп. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. «На площади 72 квадратных метра горели частный дом и надворные постройки. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили погибшего. В 22:16 пожар был локализован. В 22:25 [по местному времени] огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре», — говорится в сообщении. Пожар произошел на ул. Болдина около 21:00 по уральскому времени. О погибшем какой-либо информации не предоставили. В тушении возгорания участвовали семь пожарных и две единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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