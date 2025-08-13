Почти 1,4 тысячи участников СВО пойдут на выборы осенью

Почти 1,4 тысячи участников специальной военной операции (СВО) на Украине официально зарегистрированы кандидатами на предстоящих осенних выборах в России. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
«На выборах всех уровней были выдвинуты кандидатами 1607 участников и ветеранов СВО. Из них 1397 человек зарегистрированы кандидатами», — говорится в telegram-канале пресс-службы.
Как уточнили в ЦИК, в выборах глав субъектов участвуют два кандидата-участника СВО в двух регионах, в законодательные собрания — 183 кандидата в 11 регионах, еще четверо претендуют на мандаты на дополнительных выборах в четырех регионах. В столицах субъектов выдвинуты 156 кандидатов в 24 регионах, а в органы местного самоуправления зарегистрированы 1052 кандидата в 67 регионах.
В мае 2025 года Госдума внесла изменения в избирательное законодательство. Согласно новой редакции федерального закона, избиратели получили право выбирать бумажный бюллетень даже при проведении электронного голосования. Эта мера была предложена межфракционной группой депутатов и поддержана оппозицией.
Осенние выборы в России пройдут в единый день голосования, который продлится три дня — с 12 по 14 сентября. Граждане смогут выбрать глав субъектов, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления.
