В ЕС начали добавлять в продукты порошок из личинок червя

В странах Евросоюза вступил в силу регламент, разрешающий добавлять в пищевые продукты порошок из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor). Об этом сообщила Еврокомиссия. Утвержден данный регламент был еще в январе.
«Еврокомиссия разрешила размещение на рынке обработанного ультрафиолетом порошка из целых личинок Tenebrio molitor (желтый мучной червь) в качестве нового продукта питания», — отмечено в заявлении ЕК. Информацию об этом передает ТАСС.
Личиночная стадия Tenebrio molitor, известная как мучной червь, принадлежит к семейству чернотелок (Tenebrionidae) из отряда насекомых. Является питательным кормом для хамелеонов, агам, сцинков, эублефаров и прочих насекомоядных рептилий и амфибий. В 2021 году ЕС официально разрешил употребление сушеных мучных червей в пищу.
Срок действия регламента составит пять лет, он может быть продлен. Порошок из насекомых может быть добавлен в качестве добавки к таким продуктам, как хлеб, сыры, джемы и паста. В ЕК подчеркивают, что выбор употребления насекомых остается за потребителями.
Производители продовольственных товаров должны будут ясно указывать на упаковке присутствие в составе порошка из насекомых. «Проект нормативного акта устанавливает требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих новый пищевой продукт. Это применяется в дополнение к требованиям регламента маркировки», — прокомментировали в Европейской комиссии.
В ЕК указали, что «новые продукты питания» поступят в продажу только если не будут представлять никакого риска для здоровья человека. Там отметили, что порошок из насекомых полностью безопасен, он «прошел строгую научную оценку». «Сделан вывод, что протеиновый порошок безопасен в качестве пищевого ингредиента при предложенных условиях применения», — говорится в документе ЕК.
В 2021 году Европейский Союз официально разрешил использование сушеных личинок большого мучного жука в качестве пищевого продукта. Это стало первым прецедентом одобрения насекомых для потребления в странах ЕС.
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