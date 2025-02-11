В Пермском крае заработала котельная, котрая взорволась

В поселке Вильва Добрянского округа (Пермский край) восстановили котельную, в которой 11 февраля произошел взрыв. Об этом рассказали в группе администрации округа в соцсети» «ВКонтакте».
«Аварийная бригада завершила восстановление системы трубопроводов в котельной. Котел был запущен, и начался нагрев воды по внутреннему контуру», — сказано в сообщении.
Уточняется, что сначала отопление дадут в социальные учреждения. Потом подключат жилые дома.
Ранее URA.RU рассказало, что на улице Школьной в Вильеве перенагрелся котел и взорвался. Работники получили ожоги. Их отвезли в больницу. Прокуратура проводит проверку происшествия.
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