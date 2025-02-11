11 февраля 2025

В Пермском крае заработала котельная, котрая взорволась

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло в дома поступит в ближайшее время
Тепло в дома поступит в ближайшее время Фото:

В поселке Вильва Добрянского округа (Пермский край) восстановили котельную, в которой 11 февраля произошел взрыв. Об этом рассказали в группе администрации округа в соцсети» «ВКонтакте».

«Аварийная бригада завершила восстановление системы трубопроводов в котельной. Котел был запущен, и начался нагрев воды по внутреннему контуру», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сначала отопление дадут в социальные учреждения. Потом подключат жилые дома.

Ранее URA.RU рассказало, что на улице Школьной в Вильеве перенагрелся котел и взорвался. Работники получили ожоги. Их отвезли в больницу. Прокуратура проводит проверку происшествия.

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В поселке Вильва Добрянского округа (Пермский край) восстановили котельную, в которой 11 февраля произошел взрыв. Об этом рассказали в группе администрации округа в соцсети» «ВКонтакте». «Аварийная бригада завершила восстановление системы трубопроводов в котельной. Котел был запущен, и начался нагрев воды по внутреннему контуру», — сказано в сообщении. Уточняется, что сначала отопление дадут в социальные учреждения. Потом подключат жилые дома. Ранее URA.RU рассказало, что на улице Школьной в Вильеве перенагрелся котел и взорвался. Работники получили ожоги. Их отвезли в больницу. Прокуратура проводит проверку происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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