Производители растительного масла обошли главный риск, возникший из-за засухи

Российские производители нарастили выпуск подсолнечного масла за 2024 год почти на 12%, несмотря на засуху и наводнения. В Минсельхозе РФ сообщили, что подсолнечное масло лидирует среди всех прочих растительных, как по темпам прироста в производстве, так и по абсолютному количеству: его сделано 8 млн тонн. Нарастить объемы производства позволил запас семян подсолнечника на складах и запуск новых перерабатывающих заводов, пояснили эксперты URA.RU.
Минсельхоз РФ сообщил, что всего в 2024 году отечественные производители выпустили более 10,4 млн тонн растительных масел, что на 6,9% больше уровня предыдущего года. Больше всего сделано подсолнечного масла — 8 млн тонн, прирост по нему составил 11,7%. Кроме того, произведено 1,1 млн тонн соевого масла, это на 9,6% больше уровня 2023 года.
По словам экспертов URA.RU, урожай масличных культур в 2024 году оказался значительно ниже ожидаемого из-за засухи в одних регионах и наводнения в других. И это при том, что весной посевные площади под подсолнечник, сою и рапс значительно расширены. Ожидался рекордный прирост, для чего производители инвестировали большие деньги в строительство новых перерабатывающих заводов и модернизацию мощностей.
«Сбор урожая показал, что наиболее дефицитным с точки зрения сырья стал рынок российского юга, заметным было снижение в центральных регионах и на новых территориях РФ. Выручили отрасль сырьем Сибирь и Поволжье, которые все-таки сумели нарастить сбор подсолнечника», — рассказал аналитик рынка масличных культур Института конъюнктуры аграрного рынка Вадим Семикин.
Невзирая на угрозы серьезного недобора по семечке, общий урожай по масличным культурам оказался достаточным, рассказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. «Если смотреть на среднегодовые показатели, то это 17,2 млн тонн с новыми территориями. По сое был очередной рекорд — 7,2 млн тонн, по рапсу тоже рекорд несмотря на то, что урожайность по этим культурам, так же, как и по подсолнечнику, была ниже прогнозируемой из-за погодных условий», — отметил эксперт.
Нарастить производство подсолнечного масла почти на 12% за 2024 год отечественным производителям удалось за счет складских запасов сырья, которые остались непереработанными еще с 2023 года, поясняет Михаил Мальцев. «В прошлом году нам удалось загрузить производственные мощности урожаем 2023 года, который был на очередном рекордном уровне по подсолнечнику. Причем, большие объемы переработки были и в начале сезона, то есть в первой половине года. Это позволило нарастить поставки масла и на внутренний рынок, и на экспорт, невзирая на снижение урожая по подсолнечнику», — сказал эксперт.
Выпустить на рынок растительное масло в рекордных объемах позволили новые производственные мощности, уточнил Вадим Семикин. За последние годы в стране введено несколько новых крупных маслоперерабатывающих заводов. Например, ГК «Содружество» построила две очереди производственно-логистического комплекса в Курской области, став крупнейшим заводом в Европе по переработке масличных культур. Они способны перерабатывать 1 млн тонн в год подсолнечника, рапса, сои и льна. Общий парк перерабатывающих масличных мощностей в РФ по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка на начало сезона 2024-25 годов достиг 32,5 ММТ (миллиона метрических тонн). В 2025 году планируется ввод в строй еще нескольких предприятий по переработке, в том числе новых заводов «Эксойл Групп» в Липецкой области и «Астон» в Оренбургской области.
«Самообеспеченность по растительным маслам в нашей стране в 2,8 раза превышает пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности, благодаря чему Россия является одним из мировых лидеров по экспорту этой продукции», — уточнили URA.RU в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Михаил Мальцев добавил, что российские производители на экспорт отправляют «излишки», которые остаются после полного обеспечения внутреннего рынка. «Экспортный рынок — это основной ресурс, который позволяет отрасли дальше развиваться, туда уходит сегодня примерно две трети российского масла», — отметил эксперт.
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