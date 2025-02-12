В России выросло производство самого популярного масла

Российские производители растительных масел нарастили выпуск своей продукции за 2024 год до показателей, которые почти в три раза выше необходимого порога самообеспеченности россиян этим продуктом. О темпах роста производства URA.RU сообщили в Минсельхозе РФ.
Ведомство сообщило, что всего в 2024 году отечественные производители выпустили более 10,4 млн тонн растительных масел, что на 6,9% больше уровня предыдущего года. Больше всего сделано подсолнечного масла — 8 млн тонн, прирост по нему составил 11,7%. Кроме того, произведено 1,1 млн тонн соевого масла, это на 9,6% больше уровня 2023 года.
«Самообеспеченность по растительным маслам в нашей стране в 2,8 раза превышает пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности, благодаря чему Россия является одним из мировых лидеров по экспорту этой продукции», — уточнили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев считает, что рост объемов выпуска растительных масел — это результат последовательной политики Минсельхоза по увеличению производства масличных и защите внутреннего рынка переработки. В настоящее время отечественная масложировая отрасль опережающими темпами увеличивает производственные мощности, что дает возможность ежегодно расширять площади под масличными культурами. В частности, в прошлом году за счет реализации проектов по модернизации и новому строительству перерабатывающие мощности выросли почти на один млн тонн и превысили 32 млн тонн в год, отметил эксперт.
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