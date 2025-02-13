Вандалы закошмарили подъезд в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в микрорайоне Вагонка вандалы доводят до нервных срывов весь подъезд. С недавних пор жильцам многоэтажки на улице Юности, 35 досаждают шумные компании подростков. Об этом рассказали очевидцы.
«Вот эти малолетки, попавшие на запись камер видеонаблюдения, ломали нашу домофонную дверь в 4:30 утра, а когда им удалось проникнуть в подъезд, они, видимо, в отместку жильцам, выключили свет во всем доме», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Местные возмущены таким поведением. Жильцы дома надеются, что родители увидят своих детей и проведут с ними беседу.
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