13 февраля 2025

Вандалы закошмарили подъезд в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле банда подростков дебоширит в подъезде на Юности, 35
© Служба новостей «URA.RU»
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Вандалы мешают жить целому подъезду
Вандалы мешают жить целому подъезду Фото:

В Нижнем Тагиле в микрорайоне Вагонка вандалы доводят до нервных срывов весь подъезд. С недавних пор жильцам многоэтажки на улице Юности, 35 досаждают шумные компании подростков. Об этом рассказали очевидцы.

«Вот эти малолетки, попавшие на запись камер видеонаблюдения, ломали нашу домофонную дверь в 4:30 утра, а когда им удалось проникнуть в подъезд, они, видимо, в отместку жильцам, выключили свет во всем доме», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Местные возмущены таким поведением. Жильцы дома надеются, что родители увидят своих детей и проведут с ними беседу.

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В Нижнем Тагиле в микрорайоне Вагонка вандалы доводят до нервных срывов весь подъезд. С недавних пор жильцам многоэтажки на улице Юности, 35 досаждают шумные компании подростков. Об этом рассказали очевидцы. «Вот эти малолетки, попавшие на запись камер видеонаблюдения, ломали нашу домофонную дверь в 4:30 утра, а когда им удалось проникнуть в подъезд, они, видимо, в отместку жильцам, выключили свет во всем доме», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Местные возмущены таким поведением. Жильцы дома надеются, что родители увидят своих детей и проведут с ними беседу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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