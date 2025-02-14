В ТФОМС Санкт-Петербурга произошла очередная смена руководства

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Примерно 170 млрд рублей страховых взносов ежегодно направляются на медицинскую помощь по полисам ОМС
Примерно 170 млрд рублей страховых взносов ежегодно направляются на медицинскую помощь по полисам ОМС Фото:

Ольга Горохова с 13 февраля назначена временно исполняющей обязанности директора Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Санкт-Петербурга. До этого, Ольга занимала позицию заместителя директора и имеет значительный опыт работы в системе ТФОМС. Об этом сообщает фонд ОМС.

«С 13 февраля временно исполняющей обязанности директора Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга назначена заместитель директора Горохова Ольга Анатольевна», — написано на сайте ТФОМС Санкт-Петербурга.

Фонд, которым теперь руководит Горохова, управляет значительными средствами. Примерно 170 млрд рублей страховых взносов ежегодно направляются на медицинскую помощь по полисам обязательного медицинского страхования. Эти средства играют ключевую роль в обеспечении доступности и качества медицинских услуг для граждан.

Это вторая смена временного руководителя фонда за последнюю неделю. До Гороховой временно исполняющим обязанности директора был назначен Михаил Тропынин, который проработал в этой роли всего несколько дней. Предыдущий директор ТФОМС, Константин Звоник, перешел на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, где теперь курирует комитеты по здравоохранению и другие важные сферы.

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Ольга Горохова с 13 февраля назначена временно исполняющей обязанности директора Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Санкт-Петербурга. До этого, Ольга занимала позицию заместителя директора и имеет значительный опыт работы в системе ТФОМС. Об этом сообщает фонд ОМС. «С 13 февраля временно исполняющей обязанности директора Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга назначена заместитель директора Горохова Ольга Анатольевна», — написано на сайте ТФОМС Санкт-Петербурга. Фонд, которым теперь руководит Горохова, управляет значительными средствами. Примерно 170 млрд рублей страховых взносов ежегодно направляются на медицинскую помощь по полисам обязательного медицинского страхования. Эти средства играют ключевую роль в обеспечении доступности и качества медицинских услуг для граждан. Это вторая смена временного руководителя фонда за последнюю неделю. До Гороховой временно исполняющим обязанности директора был назначен Михаил Тропынин, который проработал в этой роли всего несколько дней. Предыдущий директор ТФОМС, Константин Звоник, перешел на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, где теперь курирует комитеты по здравоохранению и другие важные сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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