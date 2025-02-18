В России смогут отслеживать покупки горожан

С 1 марта 2025 года в России начнет функционировать сервис Федеральной налоговой службы (ФНС) «Мои чеки онлайн», который позволит отправлять покупателям электронные чеки в единое хранилище. Таким образом будут отслеживаться все покупки россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
«С 1 марта 2025 года в России вводится сервис ФНС 'Мои чеки онлайн', позволяющий отправлять электронные чеки покупателям в единое хранилище. Теперь вместо разрозненных чеков в почте, смс или приложениях все данные о покупках будут доступны в одном месте», — сказал Гаврилов. Его слова передает РИА Новости. Сервис призван обеспечить удобство хранения и доступа к данным о покупках.
Депутат также отметил, что новый сервис не только упрощает процесс хранения чеков, но и облегчает доступ к ним для пользователей. Теперь покупатели смогут легко отслеживать свои расходы, а также использовать собранные чеки для возвратов, гарантийного обслуживания и налоговых вычетов. Новый порядок введения сервиса закреплен федеральным законом и применяется при расчетах через Систему быстрых платежей и автоматические устройства, продавцы обязаны предложить клиентам выбор формата получения чека.
Инициатива Федеральной налоговой службы о введении сервиса «Мои чеки онлайн» является частью общего курса на цифровизацию экономических процессов в России. Еще в марте прошлого года правительство обсуждало возможность полного отказа от бумажных кассовых чеков в пользу электронных.
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