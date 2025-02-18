18 февраля 2025

Кандидат в канцлеры Германии призвал попытаться наладить отношения с РФ

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: Германии надо наладить хорошие отношения с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
В Германии призвали к дружбе с Россией Фото:

В будущем Германии необходимо выстроить хорошие отношения с Россией. РФ исторически и культурно является европейским государством. Об этом заявил председатель Христианско-демократического союза (ХДС), выдвинутый кандидатом в канцлеры ФРГ, Фридрих Мерц.

«В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — процитировало слова Мерца ТАСС. Тем не менее, политик также отметил, что в настоящее время для Германии приоритетом является защита демократических ценностей страны.

Как сообщало URA.RU ранее, на церемонии закрытия Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла недавно, председатель форума, немецкий дипломат Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причиной послужили разногласия между США и Европой. В расстроенных чувствах он покинул сцену, спустившись в зал.

В свою очередь, кандидат от оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о желании прекратить санкционную политику против России. Она подчеркнула, что текущие ограничения наносят вред Германии и выразила стремление к установлению «очень хороших отношений» с Москвой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В будущем Германии необходимо выстроить хорошие отношения с Россией. РФ исторически и культурно является европейским государством. Об этом заявил председатель Христианско-демократического союза (ХДС), выдвинутый кандидатом в канцлеры ФРГ, Фридрих Мерц. «В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — процитировало слова Мерца ТАСС. Тем не менее, политик также отметил, что в настоящее время для Германии приоритетом является защита демократических ценностей страны. Как сообщало URA.RU ранее, на церемонии закрытия Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла недавно, председатель форума, немецкий дипломат Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причиной послужили разногласия между США и Европой. В расстроенных чувствах он покинул сцену, спустившись в зал. В свою очередь, кандидат от оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о желании прекратить санкционную политику против России. Она подчеркнула, что текущие ограничения наносят вред Германии и выразила стремление к установлению «очень хороших отношений» с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...