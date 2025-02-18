Кандидат в канцлеры Германии призвал попытаться наладить отношения с РФ

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: Германии надо наладить хорошие отношения с Россией

19 февраля 2025 в 00:34 Размер текста - 17 +

В Германии призвали к дружбе с Россией Фото: Николай Бастриков © URA.RU В будущем Германии необходимо выстроить хорошие отношения с Россией. РФ исторически и культурно является европейским государством. Об этом заявил председатель Христианско-демократического союза (ХДС), выдвинутый кандидатом в канцлеры ФРГ, Фридрих Мерц. «В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — процитировало слова Мерца ТАСС. Тем не менее, политик также отметил, что в настоящее время для Германии приоритетом является защита демократических ценностей страны. Как сообщало URA.RU ранее, на церемонии закрытия Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла недавно, председатель форума, немецкий дипломат Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причиной послужили разногласия между США и Европой. В расстроенных чувствах он покинул сцену, спустившись в зал. В свою очередь, кандидат от оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о желании прекратить санкционную политику против России. Она подчеркнула, что текущие ограничения наносят вред Германии и выразила стремление к установлению «очень хороших отношений» с Москвой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В будущем Германии необходимо выстроить хорошие отношения с Россией. РФ исторически и культурно является европейским государством. Об этом заявил председатель Христианско-демократического союза (ХДС), выдвинутый кандидатом в канцлеры ФРГ, Фридрих Мерц. «В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — процитировало слова Мерца ТАСС. Тем не менее, политик также отметил, что в настоящее время для Германии приоритетом является защита демократических ценностей страны. Как сообщало URA.RU ранее, на церемонии закрытия Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла недавно, председатель форума, немецкий дипломат Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причиной послужили разногласия между США и Европой. В расстроенных чувствах он покинул сцену, спустившись в зал. В свою очередь, кандидат от оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о желании прекратить санкционную политику против России. Она подчеркнула, что текущие ограничения наносят вред Германии и выразила стремление к установлению «очень хороших отношений» с Москвой.