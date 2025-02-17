Нагрубил России, а после расплакался: как глава Мюнхенского форума устроил переполох в Европе

Председатель Хойсген расплакался на Мюнхенской конференции
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Кристоф Хойсген расплакался во время выступления на Мюнхенской конференции в Германии
Кристоф Хойсген расплакался во время выступления на Мюнхенской конференции в Германии Фото:

С 14 по 16 февраля в Германии прошла 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Основной темой разговора выступила Украина. Обсуждение украинского конфликта приобрело особый интерес в связи с тем, что незадолго до встречи состоялся разговор между американским президентом Дональдом Трампом и российским главой Владимиром Путиным.

Европейские страны не оценили, что Трамп не считается с их мнением. В связи с этим председатель конференции Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причем он расчувствовался сразу после того, как заявил, что Россия и ее президенты реагируют «только на силу». URA.RU рассказывает подробнее о том, как Хойсген своим поведением спровоцировал переполох во всей Европе. 

Ушел в слезах под аплодисменты

На церемонии закрытия Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла недавно, председатель конференции Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причиной послужили разногласия между США и Европой. В своем выступлении Хойсген подчеркнул, что конференция изначально задумывалась как платформа для укрепления трансатлантических отношений. Однако после речи вице-президента США Джей Ди Вэнса, которая прозвучала в пятницу, возникли опасения по поводу единства ценностей между странами.

«Мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — заявил Хойсген, после чего в расстроенных чувствах покинул сцену, спустившись в зал. При этом его проводили бурными аплодисментами. 

Слова, задевшие до глубины души

До этого в своем выступлении Вэнс раскритиковал европейские страны, утверждая, что они подавляют свободу слова и отходят от демократических принципов. По его мнению, основная угроза для Европы не исходит от России или Китая, а заключается в отходе европейцев от своих традиционных ценностей.

Он также заявил, что в Европе в настоящий момент в целом отсутствует свобода слова как явление. В качестве примера он привел случаи, когда в странах ЕС проводились рейды против активистов, выступающих против феминизма. 

Свою речь вице-президент США завершил призывом к европейским политикам «позволить гражданам высказывать свое мнение» и не бояться отличных от своих мнений. Он также подчеркнул, что в «городе Вашингтоне появился новый шериф», намекая на Трампа. 

Угрозы в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила председателя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена в неискренности и попытке продемонстрировать силу через слабость на своем выступлении. Захарова в целом раскритиковала Хойсгена за его поведение, которые также характеризовалось угрозами в адрес России. Тот со сцены заявил, что российский президент и его страна в целом могут реагировать только на силу. 

«Хойсгена понесло безудержно, и он сказал, что [президент России Владимир] Путин „реагирует только на силу“, а потом… заплакал. То ли, чтобы показать силу слабости. Но это, вроде, женская история. То ли от собственного очередного вранья», — написала Захарова в telegram-канале.

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С 14 по 16 февраля в Германии прошла 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Основной темой разговора выступила Украина. Обсуждение украинского конфликта приобрело особый интерес в связи с тем, что незадолго до встречи состоялся разговор между американским президентом Дональдом Трампом и российским главой Владимиром Путиным. Европейские страны не оценили, что Трамп не считается с их мнением. В связи с этим председатель конференции Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причем он расчувствовался сразу после того, как заявил, что Россия и ее президенты реагируют «только на силу». URA.RU рассказывает подробнее о том, как Хойсген своим поведением спровоцировал переполох во всей Европе.  Ушел в слезах под аплодисменты На церемонии закрытия Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла недавно, председатель конференции Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причиной послужили разногласия между США и Европой. В своем выступлении Хойсген подчеркнул, что конференция изначально задумывалась как платформа для укрепления трансатлантических отношений. Однако после речи вице-президента США Джей Ди Вэнса, которая прозвучала в пятницу, возникли опасения по поводу единства ценностей между странами. «Мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — заявил Хойсген, после чего в расстроенных чувствах покинул сцену, спустившись в зал. При этом его проводили бурными аплодисментами.  Слова, задевшие до глубины души До этого в своем выступлении Вэнс раскритиковал европейские страны, утверждая, что они подавляют свободу слова и отходят от демократических принципов. По его мнению, основная угроза для Европы не исходит от России или Китая, а заключается в отходе европейцев от своих традиционных ценностей. Он также заявил, что в Европе в настоящий момент в целом отсутствует свобода слова как явление. В качестве примера он привел случаи, когда в странах ЕС проводились рейды против активистов, выступающих против феминизма.  Свою речь вице-президент США завершил призывом к европейским политикам «позволить гражданам высказывать свое мнение» и не бояться отличных от своих мнений. Он также подчеркнул, что в «городе Вашингтоне появился новый шериф», намекая на Трампа.  Угрозы в адрес России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила председателя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена в неискренности и попытке продемонстрировать силу через слабость на своем выступлении. Захарова в целом раскритиковала Хойсгена за его поведение, которые также характеризовалось угрозами в адрес России. Тот со сцены заявил, что российский президент и его страна в целом могут реагировать только на силу. 
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