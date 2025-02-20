За четыре недели правления президент США Дональд Трамп существенно изменил курс внешней политики Соединенных Штатов, сместив акцент с поддержки Украины на улучшение отношений с Россией. Об этом заявил посол США в НАТО при администрации экс-президента США Барака Обамы Иво Даалдер.
«Крен в сторону России и отход от Украины стали для Москвы вознаграждением за обращение к Трампу», — передает газета The Wall Street Journal слова Даалдера. Издание также добавило, что многих политиков удивило, насколько быстро Трамп начал корректировать курс внешней политики США, которого страна придерживалась с 1945 года.
Бывший сенатор от Республиканской партии и экс-министр обороны в правительстве Обамы Чак Хейгел выразил мнение, что текущие события представляют собой серьезную угрозу основам мирового порядка, сложившегося после окончания Второй мировой войны. Он также высказал опасения относительно будущего страны. Накануне Трамп обвинил Киев в инициировании конфликта с Россией, что способствовало усилению трансатлантических разногласий.
Ранее, по информации издания Politico, украинские чиновники выразили беспокойство в связи с возможным сближением между российским президентом Владимиром Путиным и Трампом. Как отмечает один из чиновников, такая стратегия может привести к дальнейшему ухудшению дипломатического статуса страны на международной арене, передает RT.
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