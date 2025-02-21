Снятие санкций с Россией и недовольство Зеленским, ложь главы Украины: что рассказал госсекретарь США

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с интервью, заявив о значимости диалога с Россией, отметив возрастающее недовольство в Вашингтоне президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского политика, Зеленский соврал, что отказался от предложенной США сделки по украинским минералам. Что еще Рубио заявил во время интервью журналистке Кэтрин Херридж — в материале URA.RU.
Что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде
В ходе недавней встречи в Эр-Рияде представители США и России не обсуждали территориальные вопросы по Украине. По словам госсекретаря Рубио, главная цель встречи заключалась в поиске перспектив мирного процесса на Украине.
Он уточнил, что основное внимание участников встречи было сосредоточено на общих аспектах мирного урегулирования, а не на конкретных условиях потенциальных соглашений. «Мы не вели переговоров по деталям, включая территориальные вопросы», — заявил госсекретарь США. Дополнительно, Рубио сообщил, что Штаты продолжают регулярные консультации с европейскими союзниками и украинским правительством.
Американский чиновник также отметил, что вопрос снятия санкций также не поднимался, так как дискуссии пока не достигли этой стадии. «Даже если бы мы сняли все наши санкции, что, к слову, не обсуждалось, европейцам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл. Вопрос еще даже не стоит на повестке», — сказал он.
США должны вести диалог с Россией
Глава Госдепа США также подчеркнул необходимость поддержания диалога с Россией, несмотря на существующие разногласия. Он уточнил, что важность контактов с РФ заключается в возможности проверки намерений Москвы по окончанию украинского конфликта.
Рубио не постеснялся назвать Россию «глобальной силой» и «глобальной державой», что имеет крупнейший запас стратегического ядерного оружия и влияние в Сирии. «У нас должна быть возможность вести диалог с государством, которое имеет самые большой запас тактического ядерного оружия и второй крупнейший запас стратегического ядерного оружия... Нравится нам это или нет, но Россия — это глобальная сила... У нас должна быть связь с ними», — уточнил он.
По словам госсекретаря, Россия и США могут сотрудничать, но пока для этого существуют препятствия. Одним из них он назвал конфликт на Украине. Также, по словам Рубио, американское посольство в Москве едва функционирует.
Он заявил, что дипломатические каналы важны не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения конкретных ситуаций. Среди тем для обсуждения он отметил вопросы безопасности и судьбы задержанных американцев.
Трамп недоволен Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп не доволен главой Украины Владимиром Зеленским. По словам Рубио, в некоторых случаях такая реакция является оправданной. «Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев — вполне справедливо. <...> Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть», — заявил он.
Госсекретарь уточнил, что и в Вашингтоне некоторые заявления украинского лидера также вызывают раздражения. Рубио отметил ложь Зеленского по сделке с минералами.
По словам госсекретаря, глава Украины якобы ответил отказом на предложенную США сделку по украинским минералам. «Мы обсуждали с ним вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. Он согласился, сказал, что вынесет его на рассмотрение парламента, а через два дня заявил публично, что отверг эту идею. Это не то, что он говорил нам», — подчеркнул Рубио.
Встреча Трампа и Путина должна быть субстантивной
Возможность проведения личной встречи между президентом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным зависит от прогресса в урегулировании украинского конфликта. Как заявил Рубио, важно достичь существенных результатов в прекращении конфликта перед планированием таких встреч.
«Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать. Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта», — уточнил американский политик. Он также указал на важность включения Украины в процесс мирного урегулирования и консультаций с европейскими союзниками. По мнению Рубио, Россия не может заключить перемирие без согласия Украины, а США — снять санкции без участия Европы.
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