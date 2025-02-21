В Екатеринбурге Автовокзал затянуло густым дымом от пожара. Фото, видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, учения мчс, пожарный
Пожар тушили десятки спасателей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 21 февраля огромный столб дыма накрыл Южный Автовокзал. Там огонь охватил припаркованный автобус. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Возле торгового центра „Мегаполис“ внезапно загорелся автобус, внутри людей не было. Дым быстро поднялся над всем Автовокзалом. Несмотря на работу пожарных, транспорт сгорел», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Его тушили 36 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.

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В Екатеринбурге днем 21 февраля огромный столб дыма накрыл Южный Автовокзал. Там огонь охватил припаркованный автобус. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле торгового центра „Мегаполис“ внезапно загорелся автобус, внутри людей не было. Дым быстро поднялся над всем Автовокзалом. Несмотря на работу пожарных, транспорт сгорел», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Его тушили 36 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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