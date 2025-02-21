В Екатеринбурге Автовокзал затянуло густым дымом от пожара. Фото, видео

21 февраля 2025 в 15:41 Размер текста - 17 +

Пожар тушили десятки спасателей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге днем 21 февраля огромный столб дыма накрыл Южный Автовокзал. Там огонь охватил припаркованный автобус. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле торгового центра „Мегаполис“ внезапно загорелся автобус, внутри людей не было. Дым быстро поднялся над всем Автовокзалом. Несмотря на работу пожарных, транспорт сгорел», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Его тушили 36 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 21 февраля огромный столб дыма накрыл Южный Автовокзал. Там огонь охватил припаркованный автобус. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле торгового центра „Мегаполис“ внезапно загорелся автобус, внутри людей не было. Дым быстро поднялся над всем Автовокзалом. Несмотря на работу пожарных, транспорт сгорел», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Его тушили 36 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.