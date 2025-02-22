Mash назвал настоящую причину отключения Украины от Starlink

Причиной отключения терминалов системы Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, в подразделениях Вооруженных сил Украины стало скачивание больших объемов порнографического контента украинскими военнослужащими. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Найденные там (на опорных пунктах ВСУ — прим. URA.RU) терминалы были заблокированы, позже пленные пояснили, что это из-за любви сослуживцев к шаловливым видео», — пишет Mash. Там добавили, что военнослужащие ВСУ использовали торрент для загрузки больших объемов порнографического контента, прибегая к VPN-технологиям для обхода сетевых ограничений.
Ранее Reuters предполагал, что США рассматривают возможность прекращения предоставления услуг Starlink ВСУ в случае, если президент Украины Владимир Зеленский нарушит условия соглашения, касающегося добычи полезных ископаемых. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи между специальным представителем президента США по Украине Китом Келлогом и Зеленским, передает RT.
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