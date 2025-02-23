ВС РФ ударили по местам сбора руководящего состава ВСУ

ВС РФ нанесли удары по инфраструктурным объектам ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Среди пораженных объектов — места проведения сборов руководящего состава ВСУ, а также другие важные военные объекты.
«... нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ...» — написали в telegram-каанле военного ведомства. Также в результате ударов были поражены объекты, где проходила подготовка операторов беспилотников, склады топлива и временные дислокации вооруженных подразделений украинских войск в 142 районах.
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