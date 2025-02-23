ВС РФ ударили по местам сбора руководящего состава ВСУ

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Места проведения сборов руководящего состава ВСУ поражены российскими войсками
Места проведения сборов руководящего состава ВСУ поражены российскими войсками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удары по инфраструктурным объектам ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Среди пораженных объектов — места проведения сборов руководящего состава ВСУ, а также другие важные военные объекты.

«... нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ...» — написали в telegram-каанле военного ведомства. Также в результате ударов были поражены объекты, где проходила подготовка операторов беспилотников, склады топлива и временные дислокации вооруженных подразделений украинских войск в 142 районах.

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ВС РФ нанесли удары по инфраструктурным объектам ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Среди пораженных объектов — места проведения сборов руководящего состава ВСУ, а также другие важные военные объекты. «... нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ...» — написали в telegram-каанле военного ведомства. Также в результате ударов были поражены объекты, где проходила подготовка операторов беспилотников, склады топлива и временные дислокации вооруженных подразделений украинских войск в 142 районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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