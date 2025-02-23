В Челябинске снесут два ледовых городка

Ледовые городки начнут демонтировать в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Фигуры обещают снести до конца февраля, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии.
«Главы Калининского и Курчатовского районов сообщили, что начинается демонтаж ледовых городков. Они остались последние, их уберут до конца февраля», — передает корреспондент.
Главный ледовый городок в Челябинске снесли еще на прошлой неделе. В Металлургическом районе из-за потепления фигуры также демонтировали. В Тракторозаводском районе же ледовый городок пришлось убрать, так как он пострадал от рук вандалов.
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