23 февраля 2025

В Челябинске снесут два ледовых городка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оставшиеся ледовые городки в Челябинске уберут до конца февраля
Оставшиеся ледовые городки в Челябинске уберут до конца февраля Фото:

Ледовые городки начнут демонтировать в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Фигуры обещают снести до конца февраля, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии.

«Главы Калининского и Курчатовского районов сообщили, что начинается демонтаж ледовых городков. Они остались последние, их уберут до конца февраля», — передает корреспондент.

Главный ледовый городок в Челябинске снесли еще на прошлой неделе. В Металлургическом районе из-за потепления фигуры также демонтировали. В Тракторозаводском районе же ледовый городок пришлось убрать, так как он пострадал от рук вандалов.

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Ледовые городки начнут демонтировать в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Фигуры обещают снести до конца февраля, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии. «Главы Калининского и Курчатовского районов сообщили, что начинается демонтаж ледовых городков. Они остались последние, их уберут до конца февраля», — передает корреспондент. Главный ледовый городок в Челябинске снесли еще на прошлой неделе. В Металлургическом районе из-за потепления фигуры также демонтировали. В Тракторозаводском районе же ледовый городок пришлось убрать, так как он пострадал от рук вандалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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