В Челябинске на ЧМЗ снесут ледовый городок

В Металлургическом районе Челябинска решили демонтировать ледовый городок. Как передает корреспондент URA.RU c аппаратного совещания в мэрии, причиной стала теплая погода.
«Ледовый городок в Металлургическом районе также решили демонтировать из-за теплой погоды. Фигуры не выдержали», — передает корреспондент слова главы района Сергея Кочеткова.
В Тракторозаводском районе Челябинска ледовый городок пострадал от рук вандалов. Восстановить фигуры не удалось, поэтому было принято решение их снести. Главный ледовый городок, находящийся на площади Революции, начнут демонтировать 18 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!