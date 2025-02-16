16 февраля 2025

В Челябинске на ЧМЗ снесут ледовый городок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске снесут еще два ледовых городка
В Челябинске снесут еще два ледовых городка Фото:

В Металлургическом районе Челябинска решили демонтировать ледовый городок. Как передает корреспондент URA.RU c аппаратного совещания в мэрии, причиной стала теплая погода.

«Ледовый городок в Металлургическом районе также решили демонтировать из-за теплой погоды. Фигуры не выдержали», — передает корреспондент слова главы района Сергея Кочеткова.

В Тракторозаводском районе Челябинска ледовый городок пострадал от рук вандалов. Восстановить фигуры не удалось, поэтому было принято решение их снести. Главный ледовый городок, находящийся на площади Революции, начнут демонтировать 18 февраля.

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В Металлургическом районе Челябинска решили демонтировать ледовый городок. Как передает корреспондент URA.RU c аппаратного совещания в мэрии, причиной стала теплая погода. «Ледовый городок в Металлургическом районе также решили демонтировать из-за теплой погоды. Фигуры не выдержали», — передает корреспондент слова главы района Сергея Кочеткова. В Тракторозаводском районе Челябинска ледовый городок пострадал от рук вандалов. Восстановить фигуры не удалось, поэтому было принято решение их снести. Главный ледовый городок, находящийся на площади Революции, начнут демонтировать 18 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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