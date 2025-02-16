16 февраля 2025
15 февраля 2025

В Челябинске сносят главный ледовый городок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок на площади Революции начнут разбирать 18 февраля
Ледовый городок на площади Революции начнут разбирать 18 февраля Фото:

В Челябинске с 18 февраля начинается демонтаж главного ледового городка на площади Революции. Об этом сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.

«Завтра планируется приступить к демонтажу ледового городка. Контракт предполагался до 28 февраля, поэтому с 18 февраля необходимо планово начать уборку», — сообщил Авдеев.

Из-за аномально теплой зимы ледовый городок на главной площади Челябинска приходилось регулярно закрывать. По той же причине гостей также не пускали на горки в парке имени Гагарина и парке «Сад Победы».

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В Челябинске с 18 февраля начинается демонтаж главного ледового городка на площади Революции. Об этом сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии. «Завтра планируется приступить к демонтажу ледового городка. Контракт предполагался до 28 февраля, поэтому с 18 февраля необходимо планово начать уборку», — сообщил Авдеев. Из-за аномально теплой зимы ледовый городок на главной площади Челябинска приходилось регулярно закрывать. По той же причине гостей также не пускали на горки в парке имени Гагарина и парке «Сад Победы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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