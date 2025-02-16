В Челябинске сносят главный ледовый городок

В Челябинске с 18 февраля начинается демонтаж главного ледового городка на площади Революции. Об этом сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.
«Завтра планируется приступить к демонтажу ледового городка. Контракт предполагался до 28 февраля, поэтому с 18 февраля необходимо планово начать уборку», — сообщил Авдеев.
Из-за аномально теплой зимы ледовый городок на главной площади Челябинска приходилось регулярно закрывать. По той же причине гостей также не пускали на горки в парке имени Гагарина и парке «Сад Победы».
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