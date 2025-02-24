Мигрантов, сдающих на права, проверят по специальному реестру

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При обнаружении иностранных лиц в реестре им будет запрещено сдавать на права
При обнаружении иностранных лиц в реестре им будет запрещено сдавать на права Фото:

Иностранные граждане, обращающиеся в экзаменационные отделы Госавтоинспекции для получения водительских прав, подлежат проверке в соответствии с реестром контролируемых лиц. Соответствующие поправки к административному регламенту МВД размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

«При обращении указанной категории лиц в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции они будут проверяться по реестру контролируемых лиц», — сообщается в документе, опубликованном на сайте. Там указано, что при обнаружении мигранта в соответствующем реестре ему будет запрещено проходить как теоретический, так и практический экзамены на получение прав. 

На официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации 5 февраля был запущен Реестр контролируемых лиц (РКЛ). Он содержит информацию о мигрантах, нарушивших миграционное законодательство страны. Лицам, включенным в этот список, применяется процедура депортации, которая остается в силе до момента их выезда из России или до восстановления их законного статуса, передает «Царьград».

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Иностранные граждане, обращающиеся в экзаменационные отделы Госавтоинспекции для получения водительских прав, подлежат проверке в соответствии с реестром контролируемых лиц. Соответствующие поправки к административному регламенту МВД размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.  «При обращении указанной категории лиц в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции они будут проверяться по реестру контролируемых лиц», — сообщается в документе, опубликованном на сайте. Там указано, что при обнаружении мигранта в соответствующем реестре ему будет запрещено проходить как теоретический, так и практический экзамены на получение прав.  На официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации 5 февраля был запущен Реестр контролируемых лиц (РКЛ). Он содержит информацию о мигрантах, нарушивших миграционное законодательство страны. Лицам, включенным в этот список, применяется процедура депортации, которая остается в силе до момента их выезда из России или до восстановления их законного статуса, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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