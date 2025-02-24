Мигрантов, сдающих на права, проверят по специальному реестру

Иностранные граждане, обращающиеся в экзаменационные отделы Госавтоинспекции для получения водительских прав, подлежат проверке в соответствии с реестром контролируемых лиц. Соответствующие поправки к административному регламенту МВД размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«При обращении указанной категории лиц в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции они будут проверяться по реестру контролируемых лиц», — сообщается в документе, опубликованном на сайте. Там указано, что при обнаружении мигранта в соответствующем реестре ему будет запрещено проходить как теоретический, так и практический экзамены на получение прав.
На официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации 5 февраля был запущен Реестр контролируемых лиц (РКЛ). Он содержит информацию о мигрантах, нарушивших миграционное законодательство страны. Лицам, включенным в этот список, применяется процедура депортации, которая остается в силе до момента их выезда из России или до восстановления их законного статуса, передает «Царьград».
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