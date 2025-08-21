В Латвии пограничник подорвался на мине, которую поставили против России

В Латвии пограничник подорвался на мине, установленной для сдерживания России. Военнослужащий был экстренно госпитализирован с минно-взрывной травмой.
«Латвийский пограничник подорвался в Латвии на одной из мин, которые местные власти устанавливали для „сдерживания России“», — пишет SHOT. Этот случай стал первым подобным инцидентом после выхода Латвии из Оттавской конвенции.
В апреле 2025 года президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. Это международное соглашение ограничивает производство, накопление и применение противопехотных мин. Решение было принято на фоне роста опасений по поводу безопасности на восточных границах страны и в рамках мер по «сдерживанию России».
