В Латвии пограничник подорвался на мине, которую поставили против России

Случай стал первым подобным инцидентом после выхода Латвии из Оттавской конвенции
Случай стал первым подобным инцидентом после выхода Латвии из Оттавской конвенции

В Латвии пограничник подорвался на мине, установленной для сдерживания России. Военнослужащий был экстренно госпитализирован с минно-взрывной травмой.

«Латвийский пограничник подорвался в Латвии на одной из мин, которые местные власти устанавливали для „сдерживания России“», — пишет SHOT. Этот случай стал первым подобным инцидентом после выхода Латвии из Оттавской конвенции.

В апреле 2025 года президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. Это международное соглашение ограничивает производство, накопление и применение противопехотных мин. Решение было принято на фоне роста опасений по поводу безопасности на восточных границах страны и в рамках мер по «сдерживанию России».

