Два московских ВУЗа лишились лицензий

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Студентов ВУЗов, потерявших лицензию, переведут в другие институты
Студентов ВУЗов, потерявших лицензию, переведут в другие институты Фото:

Два высших учебных заведения в Москве остались без лицензий, позволяющих вести образовательную деятельность. В Рособрнадзоре рассказали, что речь идет об АНО ВО «Международный институт экономики и менеджмента» и ОАНО ВО «Московский юридический институт».

«В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ „О лицензировании отдельных видов деятельности“ Рособрнадзор прекратил действие лицензий на осуществление образовательной деятельности: АНО ВО „Международный институт экономики и менеджмента“; ОАНО ВО „Московский юридический институт“, — говорится на сайте Рособрнадзора

После принятого решения, оба института должны прекратить свою работу. Студентов, которые получают высшее образование в этих заведения, переведут в другие институты. 

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Два высших учебных заведения в Москве остались без лицензий, позволяющих вести образовательную деятельность. В Рособрнадзоре рассказали, что речь идет об АНО ВО «Международный институт экономики и менеджмента» и ОАНО ВО «Московский юридический институт». «В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ „О лицензировании отдельных видов деятельности“ Рособрнадзор прекратил действие лицензий на осуществление образовательной деятельности: АНО ВО „Международный институт экономики и менеджмента“; ОАНО ВО „Московский юридический институт“, — говорится на сайте Рособрнадзора.  После принятого решения, оба института должны прекратить свою работу. Студентов, которые получают высшее образование в этих заведения, переведут в другие институты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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