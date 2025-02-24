Два московских ВУЗа лишились лицензий

Два высших учебных заведения в Москве остались без лицензий, позволяющих вести образовательную деятельность. В Рособрнадзоре рассказали, что речь идет об АНО ВО «Международный институт экономики и менеджмента» и ОАНО ВО «Московский юридический институт».
«В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ „О лицензировании отдельных видов деятельности“ Рособрнадзор прекратил действие лицензий на осуществление образовательной деятельности: АНО ВО „Международный институт экономики и менеджмента“; ОАНО ВО „Московский юридический институт“, — говорится на сайте Рособрнадзора.
После принятого решения, оба института должны прекратить свою работу. Студентов, которые получают высшее образование в этих заведения, переведут в другие институты.
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