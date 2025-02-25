Челябинских животных бесплатно вакцинируют от бешенства

25 февраля 2025 в 16:52 Размер текста - 17 +

Вакцинация является единственным способом избежать смертельную болезнь Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске с 1 марта по 6 апреля будет проводиться так называемый «месячник» по профилактике бешенства. Владельцы могут бесплатно поставить своим питомцам прививки, рассказал URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «Ситуация по бешенству в Челябинске среди домашних животных достаточно напряженная. Месячник будет проходить с 1 марта по 6 апреля в помещениях управляющих компаний Челябинска и в участковых ветлечебницах „Челябинской ветстанции“», — уточнил Новопашин. Челябинские ветеринары отмечают, что подобные месячники проводятся свыше 20 лет. Жителям региона рекомендуют быть активнее и обязательно поставить питомцу прививку от бешенства. Это — единственный способ защитить животное от смертельного заболевания. «За 2024 год было выявлено восеь случаев бешенства, а с 2022 по 2023 годы — 24 случая бешенства среди домашних животных. Заболевание регистрировалось у животных и в многоквартирных домах, и в частном секторе. Все заболевшие питомцы никогда не вакцинировались против бешенства или после последней прививки прошло более двух лет», — добавил Новопашин. С начала года в регионе зафиксированы уже четыре случая бешенства. Собаки погибли в поселке Самарский Верхнеуральского района и в Еманжелинске, а кошки — в Копейске и Троицке. Там установят карантин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 1 марта по 6 апреля будет проводиться так называемый «месячник» по профилактике бешенства. Владельцы могут бесплатно поставить своим питомцам прививки, рассказал URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «Ситуация по бешенству в Челябинске среди домашних животных достаточно напряженная. Месячник будет проходить с 1 марта по 6 апреля в помещениях управляющих компаний Челябинска и в участковых ветлечебницах „Челябинской ветстанции“», — уточнил Новопашин. Челябинские ветеринары отмечают, что подобные месячники проводятся свыше 20 лет. Жителям региона рекомендуют быть активнее и обязательно поставить питомцу прививку от бешенства. Это — единственный способ защитить животное от смертельного заболевания. «За 2024 год было выявлено восеь случаев бешенства, а с 2022 по 2023 годы — 24 случая бешенства среди домашних животных. Заболевание регистрировалось у животных и в многоквартирных домах, и в частном секторе. Все заболевшие питомцы никогда не вакцинировались против бешенства или после последней прививки прошло более двух лет», — добавил Новопашин. С начала года в регионе зафиксированы уже четыре случая бешенства. Собаки погибли в поселке Самарский Верхнеуральского района и в Еманжелинске, а кошки — в Копейске и Троицке. Там установят карантин.