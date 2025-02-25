Челябинских животных бесплатно вакцинируют от бешенства

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Клипарт. Магнитогорск, шприцы, лечение, здоровье, медицина, здравоохранение, вакцинация
Вакцинация является единственным способом избежать смертельную болезнь Фото:

В Челябинске с 1 марта по 6 апреля будет проводиться так называемый «месячник» по профилактике бешенства. Владельцы могут бесплатно поставить своим питомцам прививки, рассказал URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин.

«Ситуация по бешенству в Челябинске среди домашних животных достаточно напряженная. Месячник будет проходить с 1 марта по 6 апреля в помещениях управляющих компаний Челябинска и в участковых ветлечебницах „Челябинской ветстанции“», — уточнил Новопашин.

Челябинские ветеринары отмечают, что подобные месячники проводятся свыше 20 лет. Жителям региона рекомендуют быть активнее и обязательно поставить питомцу прививку от бешенства. Это — единственный способ защитить животное от смертельного заболевания.

«За 2024 год было выявлено восеь случаев бешенства, а с 2022 по 2023 годы — 24 случая бешенства среди домашних животных. Заболевание регистрировалось у животных и в многоквартирных домах, и в частном секторе. Все заболевшие питомцы никогда не вакцинировались против бешенства или после последней прививки прошло более двух лет», — добавил Новопашин.

С начала года в регионе зафиксированы уже четыре случая бешенства. Собаки погибли в поселке Самарский Верхнеуральского района и в Еманжелинске, а кошки — в Копейске и Троицке. Там установят карантин.

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В Челябинске с 1 марта по 6 апреля будет проводиться так называемый «месячник» по профилактике бешенства. Владельцы могут бесплатно поставить своим питомцам прививки, рассказал URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «Ситуация по бешенству в Челябинске среди домашних животных достаточно напряженная. Месячник будет проходить с 1 марта по 6 апреля в помещениях управляющих компаний Челябинска и в участковых ветлечебницах „Челябинской ветстанции“», — уточнил Новопашин. Челябинские ветеринары отмечают, что подобные месячники проводятся свыше 20 лет. Жителям региона рекомендуют быть активнее и обязательно поставить питомцу прививку от бешенства. Это — единственный способ защитить животное от смертельного заболевания. «За 2024 год было выявлено восеь случаев бешенства, а с 2022 по 2023 годы — 24 случая бешенства среди домашних животных. Заболевание регистрировалось у животных и в многоквартирных домах, и в частном секторе. Все заболевшие питомцы никогда не вакцинировались против бешенства или после последней прививки прошло более двух лет», — добавил Новопашин. С начала года в регионе зафиксированы уже четыре случая бешенства. Собаки погибли в поселке Самарский Верхнеуральского района и в Еманжелинске, а кошки — в Копейске и Троицке. Там установят карантин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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