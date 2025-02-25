В ВТБ раскрыли, как снятие санкций с России отразится на ключевой ставке

Снятие санкций США с России может привести к ухудшению ситуации с рублем из-за облегчения импорта. Поэтому сейчас сложно дать прогноз по изменению ключевой ставки при таком сценарии. Об этом заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Есть мнение аналитиков, что снятие санкций приведет к облегчению импорта, что негативно повлияет на рубль. Поэтому не факт, что отмена санкций будет позитивно влиять на ценовую стабильность... Прогнозируем ключевую ставку 21% на весь год. Прогнозируем снижение динамики кредитования», — заявили Дмитрий Пьянов. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Аналитики отмечают, что даже после отмены санкций потребуется время для анализа их последствий. Экономика России может показать небольшую корректировку.
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