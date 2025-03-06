В Екатеринбурге «особенные» дети сразились на футбольном турнире

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Турнир проходит уже второй год
Турнир проходит уже второй год Фото:

В Екатеринбурге прошел футбольный турнир с участием детей с ограниченными возможностями. Ребята приехали из разных точек Свердловской области. Мероприятие организовали фонд «МЫ» и футбольная школа «Юнион», рассказал URA.RU депутат гордумы Тимофей Жуков.

«Турнир уникален тем, что, помимо команд здоровых деток, обычных футболистов, в нем принимают участие дети с синдромом дауна, с аутизмом, на электроколясках — это наши инклюзивные команды. Сейчас у школы есть филиалы в четырех городах: Екатеринбург, Новоуральск, Заречный, Верхняя Пышма, откуда и были все наши спортсмены», — рассказал Жуков.

Детей ждали не только соревнования, но и развлечения — например, гигантский футбольный мяч, футбольный боулинг и даже аэрофутбол. Турнир 1 марта прошел в рамках проекта «Особый футбол», который реализуется при поддержке департамента внутренней политики региона и софинансировании Фонда президентских грантов.

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В Екатеринбурге прошел футбольный турнир с участием детей с ограниченными возможностями. Ребята приехали из разных точек Свердловской области. Мероприятие организовали фонд «МЫ» и футбольная школа «Юнион», рассказал URA.RU депутат гордумы Тимофей Жуков. «Турнир уникален тем, что, помимо команд здоровых деток, обычных футболистов, в нем принимают участие дети с синдромом дауна, с аутизмом, на электроколясках — это наши инклюзивные команды. Сейчас у школы есть филиалы в четырех городах: Екатеринбург, Новоуральск, Заречный, Верхняя Пышма, откуда и были все наши спортсмены», — рассказал Жуков. Детей ждали не только соревнования, но и развлечения — например, гигантский футбольный мяч, футбольный боулинг и даже аэрофутбол. Турнир 1 марта прошел в рамках проекта «Особый футбол», который реализуется при поддержке департамента внутренней политики региона и софинансировании Фонда президентских грантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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