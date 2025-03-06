В Екатеринбурге «особенные» дети сразились на футбольном турнире

В Екатеринбурге прошел футбольный турнир с участием детей с ограниченными возможностями. Ребята приехали из разных точек Свердловской области. Мероприятие организовали фонд «МЫ» и футбольная школа «Юнион», рассказал URA.RU депутат гордумы Тимофей Жуков.
«Турнир уникален тем, что, помимо команд здоровых деток, обычных футболистов, в нем принимают участие дети с синдромом дауна, с аутизмом, на электроколясках — это наши инклюзивные команды. Сейчас у школы есть филиалы в четырех городах: Екатеринбург, Новоуральск, Заречный, Верхняя Пышма, откуда и были все наши спортсмены», — рассказал Жуков.
Детей ждали не только соревнования, но и развлечения — например, гигантский футбольный мяч, футбольный боулинг и даже аэрофутбол. Турнир 1 марта прошел в рамках проекта «Особый футбол», который реализуется при поддержке департамента внутренней политики региона и софинансировании Фонда президентских грантов.
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