05 марта 2025

Бельский: платный въезд в центр Петербурга поможет в борьбе с электросамокатами

© Служба новостей «URA.RU»
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В историческом центре по-прежнему действует запрет на аренду и использование электросамокатов
В историческом центре по-прежнему действует запрет на аренду и использование электросамокатов Фото:

В Санкт-Петербурге вновь предложили ввести платный въезда в исторический центр. С такой инициативой выступил председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM). Он отметил, что в последнее время участились жалобы горожан на курьеров, которые на высокой скорости передвигаются по пешеходным зонам.

«Самокаты должны уходить на дорожную сеть. В этом должны помочь велодорожки, в том числе на них будут не только велосипеды, но и электросамокаты с курьерами. Надо рассматривать возможность платного въезда в центр города, чтобы изменить ситуацию с транзитным транспортом, который идет через центр города», — заявил парламентарий в разговоре с «Комсомольской правдой». 

Предлагаемые меры, по словам Бельского, должны подтолкнуть курьеров и других пользователей средств индивидуальной мобильности к использованию специально оборудованных велодорожек и проезжей части. В результате тротуары станут свободнее и безопаснее для пешеходов. Кроме того, снижение транспортного потока в центре позволит городу развивать инфраструктуру для велосипедистов и пользователей электросамокатов.

Власти Санкт-Петербурга уже приняли ряд мер для регулирования использования электросамокатов в центре города. С середины марта официально стартует новый сезон кикшеринга, однако в историческом центре по-прежнему действует запрет на аренду и использование электросамокатов. Кроме того, специальные патрули Смольного будут контролировать соблюдение правил и выявлять нарушителей.

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В Санкт-Петербурге вновь предложили ввести платный въезда в исторический центр. С такой инициативой выступил председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM). Он отметил, что в последнее время участились жалобы горожан на курьеров, которые на высокой скорости передвигаются по пешеходным зонам. «Самокаты должны уходить на дорожную сеть. В этом должны помочь велодорожки, в том числе на них будут не только велосипеды, но и электросамокаты с курьерами. Надо рассматривать возможность платного въезда в центр города, чтобы изменить ситуацию с транзитным транспортом, который идет через центр города», — заявил парламентарий в разговоре с «Комсомольской правдой».  Предлагаемые меры, по словам Бельского, должны подтолкнуть курьеров и других пользователей средств индивидуальной мобильности к использованию специально оборудованных велодорожек и проезжей части. В результате тротуары станут свободнее и безопаснее для пешеходов. Кроме того, снижение транспортного потока в центре позволит городу развивать инфраструктуру для велосипедистов и пользователей электросамокатов. Власти Санкт-Петербурга уже приняли ряд мер для регулирования использования электросамокатов в центре города. С середины марта официально стартует новый сезон кикшеринга, однако в историческом центре по-прежнему действует запрет на аренду и использование электросамокатов. Кроме того, специальные патрули Смольного будут контролировать соблюдение правил и выявлять нарушителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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