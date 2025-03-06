Путин вручил вдове героя России Чебнева медаль «Золотая звезда»

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Путин вручил вдове Чебнева «Золотую звезду» за его подвиг в Курской области
Путин вручил вдове Чебнева «Золотую звезду» за его подвиг в Курской области Фото:
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Президент России Владимир Путин вручил вдове героя России Сергея Чебнева медаль «Золотая звезда». Награда была посмертно присуждена Чебневу за его героизм в Курской области. Церемония прошла в Кремле.

«Чебнев Сергей Владимирович проявил себя по-настоящему как герой, хочу вручить вам эту награду, звезду Героя России. У вас и вашей семьи она должна храниться», — заявил Путин во время церемонии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Сергей Чебнев, несмотря на то что на момент начала специальной военной операции он уже не служил в армии, самостоятельно мобилизовался, вернувшись в ряды Вооруженных Сил. В августе 2024 года он в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни в Курской области с целью удержания важного плацдарма неподалеку от Суджи.

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Президент России Владимир Путин вручил вдове героя России Сергея Чебнева медаль «Золотая звезда». Награда была посмертно присуждена Чебневу за его героизм в Курской области. Церемония прошла в Кремле. «Чебнев Сергей Владимирович проявил себя по-настоящему как герой, хочу вручить вам эту награду, звезду Героя России. У вас и вашей семьи она должна храниться», — заявил Путин во время церемонии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Сергей Чебнев, несмотря на то что на момент начала специальной военной операции он уже не служил в армии, самостоятельно мобилизовался, вернувшись в ряды Вооруженных Сил. В августе 2024 года он в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни в Курской области с целью удержания важного плацдарма неподалеку от Суджи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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