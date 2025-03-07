В центре Екатеринбурга на медиаэкране по улице Малышева появилось поздравление президента России Владимира Путина с Международным женским днем. Об этом сообщила читательница URA.RU.
«Не знаю, было ли такое раньше, но на экранах президента [РФ Владимира Путина] в честь 8 Марта показывают», — поделилась собеседница. На медиаэкране виден глава страны и надпись под ним: «Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!».
Ранее URA.RU публиковало поздравление президента РФ с 8 Марта. Он пожелал женщинам успехов, здоровья и благополучия, а также всего самого доброго для их близких. А о том, как главные свердловские политики поздравляют дам с праздником — в инсайдах агентства.
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