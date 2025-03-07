07 марта 2025

Путина вывели на огромный медиаэкран в центре Екатеринбурга. Фото

Поздравление Владимира Путина с 8 Марта транслируют на экране в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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На медиаэкран вывели поздравление Владимира Путина с 8 Марта (архивное фото)
На медиаэкран вывели поздравление Владимира Путина с 8 Марта (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга на медиаэкране по улице Малышева появилось поздравление президента России Владимира Путина с Международным женским днем. Об этом сообщила читательница URA.RU.

«Не знаю, было ли такое раньше, но на экранах президента [РФ Владимира Путина] в честь 8 Марта показывают», — поделилась собеседница. На медиаэкране виден глава страны и надпись под ним: «Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!».

Ранее URA.RU публиковало поздравление президента РФ с 8 Марта. Он пожелал женщинам успехов, здоровья и благополучия, а также всего самого доброго для их близких. А о том, как главные свердловские политики поздравляют дам с праздником — в инсайдах агентства.

Владимир Путин появился на медиаэкране на ул. Малышева
Владимир Путин появился на медиаэкране на ул. Малышева
Фото:

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В центре Екатеринбурга на медиаэкране по улице Малышева появилось поздравление президента России Владимира Путина с Международным женским днем. Об этом сообщила читательница URA.RU. «Не знаю, было ли такое раньше, но на экранах президента [РФ Владимира Путина] в честь 8 Марта показывают», — поделилась собеседница. На медиаэкране виден глава страны и надпись под ним: «Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!». Ранее URA.RU публиковало поздравление президента РФ с 8 Марта. Он пожелал женщинам успехов, здоровья и благополучия, а также всего самого доброго для их близких. А о том, как главные свердловские политики поздравляют дам с праздником — в инсайдах агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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