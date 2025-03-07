07 марта 2025

Путин поздравил женщин с 8 марта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России поздравил с Международным женским днем
Президент России поздравил с Международным женским днем Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Соответствующее видео появилось на сайте Кремля. 

«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия, всего самого доброго вам и вашим близким. С праздником вас, с Международным женским днем», — сказал Путин. 

В преддверии Международного женского дня президент России провел встречу с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, подчеркнув важность их роли как на фронте, так и в поддержке военнослужащих. Он также обсудил вопросы оказания помощи через фонд «Защитники Отечества» и заявил о необходимость единого стандарта поддержки для семей участников СВО.

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Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Соответствующее видео появилось на сайте Кремля.  «Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия, всего самого доброго вам и вашим близким. С праздником вас, с Международным женским днем», — сказал Путин.  В преддверии Международного женского дня президент России провел встречу с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, подчеркнув важность их роли как на фронте, так и в поддержке военнослужащих. Он также обсудил вопросы оказания помощи через фонд «Защитники Отечества» и заявил о необходимость единого стандарта поддержки для семей участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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