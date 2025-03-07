Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Соответствующее видео появилось на сайте Кремля.
«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия, всего самого доброго вам и вашим близким. С праздником вас, с Международным женским днем», — сказал Путин.
В преддверии Международного женского дня президент России провел встречу с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, подчеркнув важность их роли как на фронте, так и в поддержке военнослужащих. Он также обсудил вопросы оказания помощи через фонд «Защитники Отечества» и заявил о необходимость единого стандарта поддержки для семей участников СВО.
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