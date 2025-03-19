В Пермском крае суд вынес приговор парню, который изнасиловал и утопил девушку

В Кудымкарском муниципальном округе состоялся суд над парнем, которого обвинили в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней подруги. Его признали виновным, сообщили в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.
«Несовершеннолетний житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края признан виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней знакомой. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в июле 2024 года на берегу водоема парень изнасиловал, а затем утопил свою знакомую. Подросток был в состоянии алкогольного опьянения. Тело девочки нашли только на следующий день. Парня задержали. По данным СМИ, ребята когда-то учились в одной школе.
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