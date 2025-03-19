В Пермском крае суд вынес приговор парню, который изнасиловал и утопил девушку

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Парня лишили свободы на девять лет
Парня лишили свободы на девять лет Фото:

В Кудымкарском муниципальном округе состоялся суд над парнем, которого обвинили в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней подруги. Его признали виновным, сообщили в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

«Несовершеннолетний житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края признан виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней знакомой. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в июле 2024 года на берегу водоема парень изнасиловал, а затем утопил свою знакомую. Подросток был в состоянии алкогольного опьянения. Тело девочки нашли только на следующий день. Парня задержали. По данным СМИ, ребята когда-то учились в одной школе.

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В Кудымкарском муниципальном округе состоялся суд над парнем, которого обвинили в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней подруги. Его признали виновным, сообщили в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю. «Несовершеннолетний житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края признан виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней знакомой. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы», — сказано в сообщении. Ранее стало известно, что в июле 2024 года на берегу водоема парень изнасиловал, а затем утопил свою знакомую. Подросток был в состоянии алкогольного опьянения. Тело девочки нашли только на следующий день. Парня задержали. По данным СМИ, ребята когда-то учились в одной школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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