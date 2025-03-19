19 марта 2025

Транспортная полиция задержала пермяков за рыбалку в запретной зоне

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Рыбаков привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство»
Рыбаков привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство» Фото:

Транспортная полиция Перми задержала троих местных жителей за рыбалку в запретной зоне на Воткинском водохранилище у Камской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Пермского линейного отделения МВД России на транспорте.

«18 марта 2025 года в Линейное отделение полиции на железнодорожном и водном транспорте Перми обратился работник охранного предприятия. Он сообщил, что на Воткинском водохранилище в запретной зоне Камской ГЭС рыбачат мужчины»», — сообщает ведомство.

Рыбаков привлекли к административной ответственности по статье регламентирующей правила рыболовства. Отмечается, что мужчины ранее не имели проблем с законом.

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Транспортная полиция Перми задержала троих местных жителей за рыбалку в запретной зоне на Воткинском водохранилище у Камской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Пермского линейного отделения МВД России на транспорте. «18 марта 2025 года в Линейное отделение полиции на железнодорожном и водном транспорте Перми обратился работник охранного предприятия. Он сообщил, что на Воткинском водохранилище в запретной зоне Камской ГЭС рыбачат мужчины»», — сообщает ведомство. Рыбаков привлекли к административной ответственности по статье регламентирующей правила рыболовства. Отмечается, что мужчины ранее не имели проблем с законом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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