Транспортная полиция задержала пермяков за рыбалку в запретной зоне

Транспортная полиция Перми задержала троих местных жителей за рыбалку в запретной зоне на Воткинском водохранилище у Камской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Пермского линейного отделения МВД России на транспорте.
«18 марта 2025 года в Линейное отделение полиции на железнодорожном и водном транспорте Перми обратился работник охранного предприятия. Он сообщил, что на Воткинском водохранилище в запретной зоне Камской ГЭС рыбачат мужчины»», — сообщает ведомство.
Рыбаков привлекли к административной ответственности по статье регламентирующей правила рыболовства. Отмечается, что мужчины ранее не имели проблем с законом.
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