Умер бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан

Основатель и владелец команды «Джордан», участвующей в гонках на чемпионате Формула-1, Эдди Джордан скончался на 76-м году жизни в Кейптауне. Об этом сообщила его команда и близкий друг, немецкий автогонщик, Ральф Шумахер. Последний год своей жизни Джордан боролся с агрессивной формой рака простаты.
«Обладая неиссякаемой энергией, он всегда умел вызывать у людей улыбку, всегда оставаясь при этом искренним и блестящим. Эдди был одним из главных героев эпохи Формулы-1, и нам будет его очень не хватать», — написала команда Формулы-1 в соцсетях. Информацию приводит издание Sky Sport.
«Мы прекрасно провели время в Кейптауне. Ваша любовь к музыке и множество живых выступлений незабываемы. Мне трудно поверить, что ты проиграл битву с болезнью. Спасибо, что дали мне возможность начать свою карьеру в Формуле-1 в вашей команде. Я всегда буду тебе за это благодарен. <...> Покойся с миром», — написал Ральф Шумахер в соцсетях. Он отметил, что уже скучает по Джордану, также он пожелал семье умершего много сил пережить подобное.
В декабре 2024 года Эдди Джордан раскрыл информацию о своем диагнозе, после чего год активно боролся с болезнью. В молодости мужчина был активным участником автогонок, выступая в таких сериях, как Формула-Форд, Формула-3, и участвуя в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана». В 1991 году он основал команду «Джордан», которая соревновалась в Формуле-1 до 2005 года, прежде чем была продана российской компании «Мидланд».
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