Представитель Аршавина прокомментировал участие футболиста в рекламе чипсов с контрактом в 20 млн рублей

Представитель Аршавина опроверг информацию об участии спортсмена в рекламе
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Аршавин уже имеет опыт в рекламе
Андрей Аршавин уже имеет опыт в рекламе Фото:

Футболист Андрей Аршавин не возвращается на экраны в рекламную кампанию чипсов. Об этом в разговоре c URA.RU заявил его представитель.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Планов таких тоже нет», — пояснил пиар-менеджер спортсмена Александр.

Ранее появилась информация о том, что экс-капитан сборной России, выступавший за «Зенит» и лондонский «Арсенал» якобы снова станет лицом чипсов в России впервые за 15 лет. Об этом написало издание Mash, ссылаясь на инсайдеров. По его данным, сумма контракта составляет 20 миллионов рублей. Откуда появилась эта информация — вопрос открытый.

Отметим, в конце 2010 года Аршавин рекламировал всемирно известные чипсы. Компания PepsiCo, которая владеет брендом Lays, пригласила Андрея, потому что тот был узнаваем в Европе и очень популярен в России — идеальный кандидат из футбольного мира. За участие в съемках россиянину предложили 2 млн евро.

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Футболист Андрей Аршавин не возвращается на экраны в рекламную кампанию чипсов. Об этом в разговоре c URA.RU заявил его представитель. «Нет, эта информация не соответствует действительности. Планов таких тоже нет», — пояснил пиар-менеджер спортсмена Александр. Ранее появилась информация о том, что экс-капитан сборной России, выступавший за «Зенит» и лондонский «Арсенал» якобы снова станет лицом чипсов в России впервые за 15 лет. Об этом написало издание Mash, ссылаясь на инсайдеров. По его данным, сумма контракта составляет 20 миллионов рублей. Откуда появилась эта информация — вопрос открытый. Отметим, в конце 2010 года Аршавин рекламировал всемирно известные чипсы. Компания PepsiCo, которая владеет брендом Lays, пригласила Андрея, потому что тот был узнаваем в Европе и очень популярен в России — идеальный кандидат из футбольного мира. За участие в съемках россиянину предложили 2 млн евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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