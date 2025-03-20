Представитель Аршавина прокомментировал участие футболиста в рекламе чипсов с контрактом в 20 млн рублей

Футболист Андрей Аршавин не возвращается на экраны в рекламную кампанию чипсов. Об этом в разговоре c URA.RU заявил его представитель.
«Нет, эта информация не соответствует действительности. Планов таких тоже нет», — пояснил пиар-менеджер спортсмена Александр.
Ранее появилась информация о том, что экс-капитан сборной России, выступавший за «Зенит» и лондонский «Арсенал» якобы снова станет лицом чипсов в России впервые за 15 лет. Об этом написало издание Mash, ссылаясь на инсайдеров. По его данным, сумма контракта составляет 20 миллионов рублей. Откуда появилась эта информация — вопрос открытый.
Отметим, в конце 2010 года Аршавин рекламировал всемирно известные чипсы. Компания PepsiCo, которая владеет брендом Lays, пригласила Андрея, потому что тот был узнаваем в Европе и очень популярен в России — идеальный кандидат из футбольного мира. За участие в съемках россиянину предложили 2 млн евро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.