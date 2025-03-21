21 марта 2025

Доктор Мясников разнес свердловского депутата за призыв отрезать пенисы виновникам абортов

Мясников раскритиковал депутата Вегнера за призыв карать мужчин за аборты
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Вегнер высказал свое предложение в телеэфире
Вячеслав Вегнер высказал свое предложение в телеэфире Фото:

Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера за призыв ампутировать половой орган мужчинам, из-за которых женщины делают аборты. Свою реакцию на резонансное заявление политика Мясников опубликовал в личном telegram-канале.

«Там в этих думах и правда надо штат психиатров держать с хорошим запасом галоперидола. Или четко определить ситуации и лексику, за пределы которой они выходить не могут. „Собак на мыло“ или „Отрежем ему хрен!“ — сразу в отставку!» — возмутился Мясников в своем telegram-канале. Он добавил, что таким депутатам стоит «фильтровать базар», а также их надо отправлять на перевоспитание «за публичные призывы к насилию и жестокости» в места, где так выражаются.

Ранее Вегнер заявил в эфире ОТВ: «Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину. Если он ее подтолкнул, она сделала аборт, давайте, вернемся к нему и отрежем ему хрен! Это его зона ответственности, когда ты залезаешь на нее — ты должен думать, что от этого рождаются дети, это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли».

В соцсетях депутата началась оживленная дискуссия. От него требовали извинений и грозили заявлением в СК.

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Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера за призыв ампутировать половой орган мужчинам, из-за которых женщины делают аборты. Свою реакцию на резонансное заявление политика Мясников опубликовал в личном telegram-канале. «Там в этих думах и правда надо штат психиатров держать с хорошим запасом галоперидола. Или четко определить ситуации и лексику, за пределы которой они выходить не могут. „Собак на мыло“ или „Отрежем ему хрен!“ — сразу в отставку!» — возмутился Мясников в своем telegram-канале. Он добавил, что таким депутатам стоит «фильтровать базар», а также их надо отправлять на перевоспитание «за публичные призывы к насилию и жестокости» в места, где так выражаются. Ранее Вегнер заявил в эфире ОТВ: «Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину. Если он ее подтолкнул, она сделала аборт, давайте, вернемся к нему и отрежем ему хрен! Это его зона ответственности, когда ты залезаешь на нее — ты должен думать, что от этого рождаются дети, это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли». В соцсетях депутата началась оживленная дискуссия. От него требовали извинений и грозили заявлением в СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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