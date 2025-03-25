Картина с изображением горящего Кремля в офисе главы Украины Владимира Зеленского — сумасшествие. Так охарактеризовал произведение искусства депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он отметил, что такой арт-объект в офисе Зеленского является неприемлемым и провокационным.
«Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится», — сказал Шеремет. Его слова передает РИА «Новости». Это заявление было сделано после публикации интервью президента Украины в журнале Time, где его опубликовали его фото на фоне спорной картины.
Кроме того, Шеремет напомнил о исторических личностях, таких как Наполеон и Гитлер, которые стремились разрушить Россию и вызвали резкий отпор. Он предостерег Зеленского, говоря: «Зеленскому стоит вспомнить историю и то, как заканчивают враги России, которые приходят к нам с мечом».
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