Екатеринбургская компания «Скарт», которая производит промышленные пылесосы, за 2024 год заработала около 95 миллионов рублей. Ежегодно предприятие увеличивает свою выручку на 15-20%, рассказал его директор Юрий Черемных на пресс-туре, организованном Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).
«Скарт» на рынке уже больше 11 лет. Изначально предприятие было лишь компанией-дилером. В 2020 году оно начало собственное производство. «Я был дилером завода, который производил пылесосы. Щетка для пола была на железную пластину, без ворса и колесиков. Два года пытался согласовать новый проект. Принимал обратную связь от клиентов, отдавал заводу-производителю. Он никак не реагировал на это. Решил сделать свой продукт, лишенный недостатков конкурентов», — вспомнил Черемных.
Сейчас в компании работает около 20 человек. Предприятие производит минимум 1,3 тысячи промышленных пылесосов в год. Подавляющее большинство деталей в их изделиях — российского производства, но двигатели — китайские, так как аналога им в РФ нет. В будущем Черемных планирует поставлять свои товары не только по всей России, но и в Казахстан и Беларусь.
«Скарт» участвует в программе «ФабрикаPRO», которую организует СОФПП в партнерстве с Ассоциацией развития бизнеса и учебных заведений «Арбуз». Она должна помочь вырастить новые кадры для креативной экономики. По словам Юрия Черемных, его предприятие участвует в программе по двум целям. «Первая — маркетинг и продвижение продукта. Вторая — чтобы студенты увидели, что производится в России и что наш конечный продукт конкурентоспособен в сравнении с китайским и европейским», — сказал он.
«ФабрикаPRO» нами создана для того, чтобы создавать кадры в креативной экономике. Студенты изучают деятельность конкретных предприятий, потом разрабатывают для них фирменный стиль. Проект реализуется с 2023 года. В этом году он будет состоять из двух потоков: первый — когда студенты будут разрабатывать фирменный стиль для различных компаний (производственных, сферы услуг), а следующий будет связан с предприятиями народно-художественного промысла», — рассказала замдиректора СОФПП Анна Вяткина на пресс-подходе.
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