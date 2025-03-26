В Пермском крае компенсируют проезд для старшеклассников и студентов

В Соликамске Пермского края депутаты местной Думы приняли решение о компенсации половины стоимость проезда старшеклассникам и студентам. Мера вводится с 2025 года.
«Льгота распространяется на учащихся 10-11 классов и студентов-очников, которые живут в сельских населенных пунктах и обучаются в муниципальных или государственных образовательных организациях округа», — сообщает telegram-канал «На местах».
Эта мера поддержки существует в округе с 2023 года. За это время ей воспользовались около 140 человек.
Ранее URA.RU сообщало, что часть пермских школьников сможет бесплатно ездить в трамваях и автобусах. С 1 июля 2024 года в Прикамье за начал действовать электронный проездной школьника.
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