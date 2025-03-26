В Пермском крае компенсируют проезд для старшеклассников и студентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Льгота действует в округе с 2023 года
Льгота действует в округе с 2023 года Фото:

В Соликамске Пермского края депутаты местной Думы приняли решение о компенсации половины стоимость проезда старшеклассникам и студентам. Мера вводится с 2025 года. 

«Льгота распространяется на учащихся 10-11 классов и студентов-очников, которые живут в сельских населенных пунктах и обучаются в муниципальных или государственных образовательных организациях округа», — сообщает telegram-канал «На местах».

Эта мера поддержки существует в округе с 2023 года. За это время ей воспользовались около 140 человек. 

Ранее URA.RU сообщало, что часть пермских школьников сможет бесплатно ездить в трамваях и автобусах. С 1 июля 2024 года в Прикамье за начал действовать электронный проездной школьника. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамске Пермского края депутаты местной Думы приняли решение о компенсации половины стоимость проезда старшеклассникам и студентам. Мера вводится с 2025 года.  «Льгота распространяется на учащихся 10-11 классов и студентов-очников, которые живут в сельских населенных пунктах и обучаются в муниципальных или государственных образовательных организациях округа», — сообщает telegram-канал «На местах». Эта мера поддержки существует в округе с 2023 года. За это время ей воспользовались около 140 человек.  Ранее URA.RU сообщало, что часть пермских школьников сможет бесплатно ездить в трамваях и автобусах. С 1 июля 2024 года в Прикамье за начал действовать электронный проездной школьника. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...