Путин назвал одно из своих хобби

Путин признался в любви к рыбалке
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Российский президент признался волонтеру, что любит рыбалку
Российский президент признался волонтеру, что любит рыбалку Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о своей любви к рыбалке. Об этом он сказал во время осмотра экспозиции, посвященной Поволжью, в Национальном центре «Россия».

«Люблю», — подтвердил президент, отвечая на вопрос о своем увлечении рыбалкой в беседе с волонтером. Соответствующий вопрос главе страны задал юный экскурсовод, который представлял раздел «Путешествие по России».

Кроме того, в ходе беседы волонтер выставки признался, что также неравнодушен к рыбной ловле и приготовлению ухи по семейному рецепту. Он даже пригласил российского лидера на уху, что вызвало улыбку у Путина.

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Президент России Владимир Путин заявил о своей любви к рыбалке. Об этом он сказал во время осмотра экспозиции, посвященной Поволжью, в Национальном центре «Россия». «Люблю», — подтвердил президент, отвечая на вопрос о своем увлечении рыбалкой в беседе с волонтером. Соответствующий вопрос главе страны задал юный экскурсовод, который представлял раздел «Путешествие по России». Кроме того, в ходе беседы волонтер выставки признался, что также неравнодушен к рыбной ловле и приготовлению ухи по семейному рецепту. Он даже пригласил российского лидера на уху, что вызвало улыбку у Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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