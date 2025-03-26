Путин назвал одно из своих хобби

Президент России Владимир Путин заявил о своей любви к рыбалке. Об этом он сказал во время осмотра экспозиции, посвященной Поволжью, в Национальном центре «Россия».
«Люблю», — подтвердил президент, отвечая на вопрос о своем увлечении рыбалкой в беседе с волонтером. Соответствующий вопрос главе страны задал юный экскурсовод, который представлял раздел «Путешествие по России».
Кроме того, в ходе беседы волонтер выставки признался, что также неравнодушен к рыбной ловле и приготовлению ухи по семейному рецепту. Он даже пригласил российского лидера на уху, что вызвало улыбку у Путина.
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